搭上「女籃界峮峮」男友…民眾黨辣黨工被爆當小三 主播母怒斥：造謠

資深新聞主播夫婦梅聖旻、吳中純的女兒、現任民眾黨社會發展部專員梅嬿翎，今(10)日遭週刊爆料，疑似介入女籃國手陳芷英與球員男友林劭安，並利用大罷免活動出差機會，邀林劭安開房間。

根據《鏡週刊》報導，一名自稱是梅嬿翎閨密的爆料者，向媒體提供梅與林劭安的Line對話截圖，指稱兩人互動甚密，林劭安經常在向交往5年的女友以電話報備行蹤後，下一秒就出門與梅嬿翎約會。

報導稱，在大罷免活動期間，梅嬿翎會在活動前一晚先入住當地的飯店，林劭安當時趁著正牌女友陳芷英正前往德國參加世大運女籃比賽，前往梅入住的飯店共度良宵，此事民眾黨黨內同事全知情。林劭安更不避嫌與梅女的關係，甚至女友生日派對也邀請她一同出席。

梅嬿翎大學畢業後加入民眾黨，因擔任活動主持人，加上個人在社群經常曬出美照而受到關注。過去她也曾與母親吳中純一同上節目談論親子互動，形象活潑。吳中純當時還指出，女兒念了6年女校，大學畢業後「解放」頻跑夜店，在見過女兒的「球星男友」後，覺得對方很單純才放心讓兩人交往，豈料竟是介入他人感情。

前籃球國手陳芷英有「女籃界峮峮」之稱，今年9月無預警宣布退役，讓球迷感到震驚，如今又再爆出與林劭安戀情生變，讓球迷更加不捨與同情。

針對男友劈腿傳聞，陳芷英透過訊息回應，表示她與林劭安均認為爆料「不實」，但未進一步說明；梅嬿翎則尚未回覆媒體求證訊息。

吳中純接受《自由時報》訪問，則怒斥女兒被造謠、陷害，表示兩人皆是單身，「到底有什麼好爆料的？」並轉述女兒說法，梅嬿翎表示：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房？」

被封為「女籃界峮峮」的前籃球國手陳芷英(右），爆出與林劭安(左)戀情生變。 圖擷自NTSU國立體大籃球隊臉書、陳芷英IG