TPBL／連三場繳雙10 戰神洋將威力斯奪單周MVP

台北台新戰神隊洋將威力斯（Darral Willis） 在第八周展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出「雙10」表現，並在關鍵戰役挺身而出，是戰神當周取得2勝1敗的重要核心，最終以亮眼數據奪下TPBL第八周的單周MVP。

戰神上周迎來高強度的三連主場賽程，儘管賽事密集，威力斯仍維持高檔輸出，無論在禁區終結、外線火力、籃板保護或防守破壞，他都展現絕對穩定性，以全方位的攻守能力支撐球隊節奏。三場比賽中，威力斯得分全數突破20分，並連續三戰收下「雙10」，展現主力外援的氣勢與統治力。

其中最引人注目的莫過於7日對戰高雄全家海神隊的激鬥，戰局一路膠著，兩隊鏖戰至延長賽。威力斯在加時5分鐘火力全開，單節攻下7分，率領戰神成功捍衛主場。

威力斯上週場均繳出30.3分、15籃板、2.3抄截、1.7助攻，效率值達 34.7，不論攻守都主導比賽節奏，是戰神當週最不可或缺的贏球要素。對於這項肯定，威力斯表示滿懷感恩，感謝一切朝著好的方向前進，感謝上帝，沒有祂一切不會發生。