快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／連三場繳雙10 戰神洋將威力斯奪單周MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神隊洋將威力斯奪下TPBL第八週單周最有價值球員。圖／TPBL提供
戰神隊洋將威力斯奪下TPBL第八週單周最有價值球員。圖／TPBL提供

台北台新戰神隊洋將威力斯（Darral Willis） 在第八周展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出「雙10」表現，並在關鍵戰役挺身而出，是戰神當周取得2勝1敗的重要核心，最終以亮眼數據奪下TPBL第八周的單周MVP。

戰神上周迎來高強度的三連主場賽程，儘管賽事密集，威力斯仍維持高檔輸出，無論在禁區終結、外線火力、籃板保護或防守破壞，他都展現絕對穩定性，以全方位的攻守能力支撐球隊節奏。三場比賽中，威力斯得分全數突破20分，並連續三戰收下「雙10」，展現主力外援的氣勢與統治力。

其中最引人注目的莫過於7日對戰高雄全家海神隊的激鬥，戰局一路膠著，兩隊鏖戰至延長賽。威力斯在加時5分鐘火力全開，單節攻下7分，率領戰神成功捍衛主場。

威力斯上週場均繳出30.3分、15籃板、2.3抄截、1.7助攻，效率值達 34.7，不論攻守都主導比賽節奏，是戰神當週最不可或缺的贏球要素。對於這項肯定，威力斯表示滿懷感恩，感謝一切朝著好的方向前進，感謝上帝，沒有祂一切不會發生。

籃球

延伸閱讀

威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現

東超／「最痛的不是膝蓋是...」新北國王洋將桑尼心碎發文

中職／MVP威能帝確定新球季返台 猿隊宣布簽定兩年合約

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

相關新聞

TPBL／連三場繳雙10 戰神洋將威力斯奪單周MVP

台北台新戰神隊洋將威力斯（Darral Willis） 在第八周展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出「雙10」表現...

TPBL／國王辦聖誕主題週 三分球大賽送萬元獎金

新北國王隊今天宣布，12月20日、21日將在主場攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題周」，兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新...

UBA／改寫劉丞勳紀錄 張俊生成千分最速男

中信學院今天114學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽以128：61輕取中興大學，開季2連敗給虎尾大科、國立體大後拉...

PLG／啦啦隊IU加盟 洋基工程韓籍三本柱到位

洋基工程籃球隊於「洋基女孩」決選會售票秒殺後話題持續延燒，外界期待已久的第三位韓籍成員今日正式揭曉，洋基女孩於官方社群釋...

東超／「最痛的不是膝蓋是...」新北國王洋將桑尼心碎發文

新北國王日前征戰東亞超級籃球聯賽（EASL），雖然最終100：94擊敗蒙古烏蘭巴托野馬完成復仇，但自家洋將桑尼卻在比賽過程中左膝嚴重扭傷，後被抬出場。昨日，他在社群媒體IG上發文稱他的傷勢為ACL（前

籃球／U19籃球聯盟 中和國中磨合期激戰強敵慘吞連敗

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15組的中和國中昨天（7日）在北安國中賽區進行雙重賽，首戰對上台北市強權之一的信義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。