快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

籃球／FIBA確定放寬本土資格 籃協將努力爭取旅外優秀球員

中央社／ 台北9日電
FIBA放寬本土球員資格認定，籃協將挖掘更多賀丹、賀博等旅外優秀球員加入中華隊。 籃協提供
FIBA放寬本土球員資格認定，籃協將挖掘更多賀丹、賀博等旅外優秀球員加入中華隊。 籃協提供

國際籃球總會（FIBA）近期修改規章，將取得護照視為本土球員從原本16歲放寬為18歲，對此籃協表示，條件放寬是好消息，將努力爭取旅外優秀球員加入中華隊。

FIBA近期在瑞士召開中央委員會，其中特別針對「球員國籍資格認定」做出修正，未來如果球員在18歲前取得台灣護照，就能被視為本土球員登上國際舞台，另外只要球員曾代表某個國家參加過FIBA主辦的成人國際賽事，就無法再為其他國家效力。

有了「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）在亞洲盃打出佳績的成功案例，中華男籃有望在資格認定修改後持續厚實戰力。中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社採訪時指出，目前尚未收到FIBA正式行文通知，但已經有掌握這則消息，並提到本土球員條件放寬對中華男籃絕對是好消息。

值得一提的是，現就讀於美國大學體育聯盟（NCAA）一級加州大學爾灣分校的188公分台裔後衛車侑城；父親是台灣網球國手、曾被評為三星高中生的196公分好手林彥峰，2人被視為這次規定修改後的最大受益者。張承中表示先不評論個案，不過強調未來將積極爭取旅外優秀球員披上國家隊戰袍。

籃球 賀博 賀丹

延伸閱讀

PLG／支持球員銜接FIBA規則 聯盟最快下季改打40分鐘

世界盃男籃／中國對南韓2連敗歷史首見 陸球評：第一次比賽沒看完

世界盃男籃／南韓雙殺中國寫歷史 主帥點出贏球兩重點

世界盃男籃／富樫勇樹關鍵8分 總教練讚需要時都打得很好

相關新聞

籃球／FIBA確定放寬本土資格 籃協將努力爭取旅外優秀球員

國際籃球總會（FIBA）近期修改規章，將取得護照視為本土球員從原本16歲放寬為18歲，對此籃協表示，條件放寬是好消息，將...

TPBL／連三場繳雙10 戰神洋將威力斯奪單周MVP

台北台新戰神隊洋將威力斯（Darral Willis） 在第八周展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出「雙10」表現...

TPBL／國王辦聖誕主題週 三分球大賽送萬元獎金

新北國王隊今天宣布，12月20日、21日將在主場攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題周」，兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新...

UBA／改寫劉丞勳紀錄 張俊生成千分最速男

中信學院今天114學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽以128：61輕取中興大學，開季2連敗給虎尾大科、國立體大後拉...

PLG／啦啦隊IU加盟 洋基工程韓籍三本柱到位

洋基工程籃球隊於「洋基女孩」決選會售票秒殺後話題持續延燒，外界期待已久的第三位韓籍成員今日正式揭曉，洋基女孩於官方社群釋...

東超／「最痛的不是膝蓋是...」新北國王洋將桑尼心碎發文

新北國王日前征戰東亞超級籃球聯賽（EASL），雖然最終100：94擊敗蒙古烏蘭巴托野馬完成復仇，但自家洋將桑尼卻在比賽過程中左膝嚴重扭傷，後被抬出場。昨日，他在社群媒體IG上發文稱他的傷勢為ACL（前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。