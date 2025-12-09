籃球／FIBA確定放寬本土資格 籃協將努力爭取旅外優秀球員

國際籃球總會（FIBA）近期修改規章，將取得護照視為本土球員從原本16歲放寬為18歲，對此籃協表示，條件放寬是好消息，將努力爭取旅外優秀球員加入中華隊。

FIBA近期在瑞士召開中央委員會，其中特別針對「球員國籍資格認定」做出修正，未來如果球員在18歲前取得台灣護照，就能被視為本土球員登上國際舞台，另外只要球員曾代表某個國家參加過FIBA主辦的成人國際賽事，就無法再為其他國家效力。

有了「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）在亞洲盃打出佳績的成功案例，中華男籃有望在資格認定修改後持續厚實戰力。中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社採訪時指出，目前尚未收到FIBA正式行文通知，但已經有掌握這則消息，並提到本土球員條件放寬對中華男籃絕對是好消息。

值得一提的是，現就讀於美國大學體育聯盟（NCAA）一級加州大學爾灣分校的188公分台裔後衛車侑城；父親是台灣網球國手、曾被評為三星高中生的196公分好手林彥峰，2人被視為這次規定修改後的最大受益者。張承中表示先不評論個案，不過強調未來將積極爭取旅外優秀球員披上國家隊戰袍。