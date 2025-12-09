TPBL／國王辦聖誕主題週 三分球大賽送萬元獎金

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王隊攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題周」。圖／國王隊提供
新北國王隊今天宣布，12月20日、21日將在主場攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題周」，兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新北中信特攻隊，為球迷打造節慶氣氛滿載的籃球周末。

主題周活動中將推出新北國王首屆「三分球大賽」，邀請球迷走進新莊城堡展現射手風采，爭奪由王道銀行提供的一萬元的刷卡金冠軍獎金。即日起到12月12日開放徵件，只要於 IG Reels 上傳一分鐘內投進最多三分球的影片並標記新北國王IG，即有機會入選，在兩日比賽中場於主場現場比拚，一決高下。

商品部同步規劃「禁衛軍 XMAS LUCKY DRAW」，讓主場化身聖誕交換禮物現場。球迷只要在新北國王官方商店單筆消費滿3000元，即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中球員精心準備的聖誕禮物，增添拆禮物的驚喜。活動將於12月20日登場，限量20份，使用王道新北國王聯名卡消費還可再加碼一次抽獎機會，把聖誕好禮帶回家。

此外，王道銀行也舉辦「傳奇榮耀 抽皇家級簽名籃球」活動，自即日起至2025年12月31日止，持王道銀行新北國王聯名卡至任一通路刷卡一般消費，單筆刷卡金額滿新台幣1000元，即可獲得一次抽林書緯和李愷諺等球員個人專屬簽名籃球的機會，抽獎機會可累計且無上限，共將抽出3位幸運卡友，各可獲一顆球員簽名籃球，邀請禁衛軍們一起歡度聖誕佳節。

兩日賽前也將分別安排集美國小弦樂團與福和國中管弦樂團帶來聖誕演出，新莊二樓環廊並打造「國王聖誕美食市集」，營造悠閒且充滿節慶氛圍的球場體驗；New Taipei Queens 也將於兩日下午1點至1點半舉辦聖誕簽名見面會，與球迷近距離互動，共度歡樂聖誕周末。

