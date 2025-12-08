UBA／改寫劉丞勳紀錄 張俊生成千分最速男

中信學院今天114學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽以128：61輕取中興大學，開季2連敗給虎尾大科、國立體大後拉出4連勝長紅，大四「一哥」張俊生再砍26分4籃板5助攻5抄截，且零失誤，不僅開季連6場破20，場均27.2分持續高居排行榜第一，更寫下53場得分破千的UBA最快速紀錄。

張俊生打111、112學年度一級各23、24場，外加本季至今6場，合計53場，總得分1001，刷新健行科大劉丞勳在112學年度大三時，寫下的3季第67場破千紀錄，搖身一變而為UBA一級千分最快達標者。

本季得分爆量，只打6場就取代劉丞勳，成為「最速男」，張俊生說：「破千OK，但高興一下下就好，因這應不是重點，最重要是中信要先晉八強，甚至再突破，否則個人紀錄再優，意義都不大。」他今天賽前已累積975分，第四節1分36秒底線切入，鉤手打板得手，單場26分進帳讓生涯累積一級得分剛好突破四位數，寫下102學年度UBA有攻守數據後男一級千分達標最速紀錄。

不只張俊生寫紀錄，中信今天得128分、勝67分，寫下隊史112學年度及本季，兩度打一級以來的雙新高，128分更是大會開季兩個階段迄今單場最高。

中興開季6連敗，重返一級的第一勝，寄望在本階段明明天最後一役對高師大。中興大五「一哥」陳新翰17分、8籃板最優，他開季6場場均16.8分，惜孤掌難鳴。