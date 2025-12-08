東超／「最痛的不是膝蓋是...」新北國王洋將桑尼心碎發文

新北國王日前征戰東亞超級籃球聯賽（EASL），雖然最終100：94擊敗蒙古烏蘭巴托野馬完成復仇，但自家洋將桑尼卻在比賽過程中左膝嚴重扭傷，後被抬出場。昨日，他在社群媒體IG上發文稱他的傷勢為ACL（前十字韌帶撕裂傷），並寫下他的內心話。

在台灣時間12月6日，新北國王在自家主場交手烏蘭巴托野馬隊，靠著林書緯、沃許本和新洋將杰倫攜手攻下88分，帶領球隊最終以109：94擊敗野馬，收下分組賽第3勝。然而，儘管球隊贏球，但國王卻傷了自家禁區大將桑尼，他在首節一次左側切入時不慎嚴重扭傷左膝，當場倒地不起，痛苦的哀嚎聲更是響遍整座球場，場面怵目驚心，隨後桑尼也被擔架抬出場接受治療。

桑尼也在昨日透過社群媒體IG發文表示，透露傷勢為ACL撕裂，預計今年球季報銷。他寫道：「在我還沒做好心理準備時，這個球季就劃下句點了，ACL傷勢雖然把我從球場拉下來，卻奪不走我的精神。最疼痛的不是膝蓋，而是親眼看著自己的努力，在那一瞬間全部化成灰燼。這季大概是我生涯打得最出色的一個賽季。」

他接著補充：「這次的傷不只傷了我的膝蓋，也粉碎了我內心的一部分。但我會重新站起來，變得更強，重返球場，我們到時候見。」在貼文發佈後，許多人在貼文底下留言，紛紛表示對桑尼的祝福，其中包含他新北國王隊友李愷諺、林書緯、林彥廷等，新北國王隊和TPBL聯盟也透過留言方式傳遞慰問之意。