TPBL／洋將威力斯繳超狂「雙20」 戰神教練曝：身上還有傷

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神洋將威力斯（左）跳投出手。圖／TPBL提供
台北台新戰神洋將威力斯（Darral Willis）今天碰高雄全家海神狂轟39分、20籃板和4抄截，三項數據都寫下來台最佳，戰神總教練許皓程透露威力斯其實踝傷並沒百分百復原，但已健康許多，希望能持續保持今天表現。

戰神今天和海神戰到延長賽才以96：91奪勝，威力斯出賽44分鐘，三分球4投3中轟下全場最高，其中7分集中在延長賽，許皓程形容威力斯「燃燒了生夢」，且今天是全隊本周第3戰，許多球員戰到抽筋，很開心大家一起奮戰到最後。

許皓程透露，威力斯還有塞普勒斯國家隊賽程，國際賽後加入戰神，因腳傷休息了一段時間；官方記者會上許皓程表示球隊「等到威力斯完全好」，但記者會後改口，他表示威力斯的踝傷一直都在，只能透過賽後修復追蹤，但盼好狀態能保持下去。

今天24投16中的威力斯將好表現歸功團隊，「我在正確的時間在正確的位置，隊友也找到了我，感謝隊友。」

海神錯過奪勝機會，總教練費雪形容這是場讓球迷興奮的比賽，可惜自家出現太多失誤，「助攻數20次、失誤22次，這不OK。」他指出球隊戰術執行有更好選擇，今天展現出的能量也不足夠。

海神新成員克力斯曾效力新北中信特攻，返台第一戰貢獻23分、8籃板的他表示，加入海神兩周時間，整體適應得還不錯，「就我個人來說，很高興能再回來。」

籃球

