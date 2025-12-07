快訊

TPBL／戰神洋將「雙20」超狂數據 延長賽驚險退海神

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神洋將威力斯攻下個人在TPBL新高的39分。圖／TPBL提供
今年最後一場主場賽事，台北台新戰神和高雄全家海神全場激戰，讀秒階段比數仍戰平，雙方接連失誤讓比賽進入延長賽；戰神靠洋將威力斯延長賽獨拿7分，全場39分、20籃板的「雙20」領軍，驚險以96：91收下主場勝利。

海神首節在新洋將克力斯和布里茲克合拿14分下取得26：22領先，戰神第二節在威力斯和基德聯手下超前比分，但布里茲克投進壓哨球，讓海神半場打完46：46追平比分。

下半場分數仍拉鋸，第四節2分54秒戰神新秀謝銘駿2罰盡墨，第二罰還是「麵包」，錯失追平比分機會，不過謝銘駿接續壓迫防守逼出海神施晉堯失誤，丁聖儒下一波就為戰神投進超前三分球。

正規賽最後1分13秒，布里茲克完成「3分打」，海神回到83：81領先；戰神喊出暫停卻以失誤作收，不過47.8秒布里茲克也出現失誤，32.8秒戰神錢肯尼拋進進攻時間到點前的追平球，海神暫停後又出現發球失誤，但戰神沒能有效進攻，布里茲克有機會的絕殺切入也沒入框，比賽83：83進入延長賽。

戰神延長賽在洋將威力斯和基德接連取分，助隊打出8：2攻勢；海神雖有蘇文儒和布里茲克以外線追分，讀秒階段回到2分差，但37.1秒布里茲克被吹走步，24.8秒威力斯再飆進穩定軍心的三分彈，最終戰神就以96：91收下勝利。

威力斯上場44分鐘拿39分還有20籃板、4抄截，基德22分，丁聖儒上場46分鐘攻下12分外帶9助攻；海神布里茲克唱場49分鐘攻下全隊最高31分、13籃板、8助攻，新洋將克力斯23分，凱帝10分，本土以胡瓏貿9分最高。

籃球

