TPBL／雲豹退夢想家最速10勝 高錦瑋曝暖心小故事

戰績穩居TPBL龍頭的台啤永豐雲豹隊，今天靠洋將克羅馬（Lasan Kromah）下半場20分、全場29分領軍，助隊以105：92擊敗福爾摩沙夢想家，成為聯盟第一支10勝隊伍。

首節打完雲豹以6分落後，不過從第2節開始加強防守讓對手命中率直線下滑，且製造出夢想家5次失誤，加上麥卡洛（Chris McCullough）手感加溫、單節攻下11分，助雲豹上半場打完反而以52：46逆轉比分。

雲豹替補的董永全第三節三分球投3中3，加上克羅馬、高錦瑋與莊博元也都能適時在外線進球，讓雲豹穩住主場勝利。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「今天是一場很好的比賽，大家打得甚至比昨天更好，也能給對手壓迫性，因為我們是年輕的球隊，所以當初Johnny（顏行書）在組建球隊時，就是希望洋將能跑動起來、給團隊能量，更重要的是跟本土球員合作順暢，所以挑選時就是會選擇有匹配能量的對象，經過連續兩天的比賽就能看得出來，現有的4名洋將都很棒，我們很滿意。」

第三節表現出色的董永全提到，其實教練平常不會和自己講太多，「但我知道我在這球隊的工作是什麼，沒有去想自己每場比賽要投進幾球，而是出手時的合理性才重要，我自己主要還是以防守籃板為為重。」

雲豹今天下午2點半出賽，高錦瑋早上10點20分就到球場練投，今天攻下14分的他透露一段暖心小插曲，他說：「其實我會那麼早到球場，是因為之前我們在桃園在地校園巡迴時，有一位小球員很喜歡我，他每場都會到場支持，他之前說想要幫我撿球，雖然我提早到球場的主要目的還是治療，但能夠幫小朋友圓夢，就是一件很開心的事情。」

夢想家今天以洋將霍爾曼22分、16籃板最佳，湯普金斯20分、12籃板，本土以馬建豪13分最高。

今天共有5793人進場觀戰，合計雲豹兩場主場入場球迷突破萬人，讓桃園巨蛋在整修前的封關戰圓滿落幕。