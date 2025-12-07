籃球／國王噩耗！「傳奇」桑尼傷膝蓋本季報銷

新北國王隊昨天東亞超級籃球聯賽（EASL）在主場迎戰蒙古烏蘭巴托野馬隊，雖以109：94留下勝利，但主力戰將桑尼第一節左膝就受傷，國王今天宣布，桑尼左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷。

桑尼是國王上季奪下TPBL冠軍的重要班底，也是國王打下EASL季軍的功臣，且和季後宣布退役的林書豪一起入選EASL最佳陣容。本季桑尼在EASL前3戰有場均27分、9.3籃板表現，上月還助隊在主場擊敗南韓代表昌原LG獵隼隊，還獲得對手洋將馬雷（Assem Marei）盛讚是「傳奇」人物，不料昨天第一節成傷兵。

國王今天宣布，經醫院檢查，確認桑尼左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷。

國王表示，球團與桑尼同心，將全力協助桑尼後續醫療與復健資源，也期盼球迷一同送上支持與祝福，期待他早日康復、重返賽場。

除EASL表現亮眼，桑尼在TPBL本季場均24.6分在得分榜高居第二，10.6籃板也排名第六，賽季報銷對尋求衛冕的國王是一大戰力折損。