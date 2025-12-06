快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿巴西今天攻下21分外帶7籃板、4助攻。圖／TPBL提供
阿巴西今天攻下21分外帶7籃板、4助攻。圖／TPBL提供

4連敗的新北中信特攻今天作客台北台新戰神主場，在前三節雙方還一度拉鋸的情況下，特攻在末節靠著謝亞軒挺身而出單節進帳9分，以及阿巴西全場21分進帳，最終就以108：104擊敗戰神，終止近期4連敗。

特攻近期在球隊狀態不如預期的情況下苦吞4連敗，至於戰神前一場比賽則是靠著洛夫頓在73秒內豪取7分的表現，在主場擊敗攻城獅，不過在今天與特攻之戰洛夫頓也未出賽，戰神改登錄威力斯、齊曼加、基德三名洋將。

不過今天前三節雙方還是打出一場激烈的拉鋸戰，但第四節前段特攻謝亞軒與魏嘉豪攜手拉出一波9：2的攻勢，將領先優勢一度擴大到8分，儘管戰神在比賽最後2分25秒追到4分差距，但謝亞軒、阿巴西連得6分，讓雙方又回到10分差距。

比賽最後1分鐘戰神基德、丁聖儒連續砍進三分球，加上倒數8.3秒基德在三分線外出手要到犯規，且三罰俱中，讓雙方又回到3分差距，在馬可兩罰一中後，戰神最後一波進攻基德三分線外倉皇出手不進，特攻就以4分差距成功止敗。

特攻今天以內馬攻下26分表現最佳，馬可24分、11籃板，阿巴西21分，謝亞軒則有18分；至於戰神同樣有3人得分在20分以上，其中基德24分，威力斯23分，雷蒙恩22分、5助攻。

籃球 新北中信特攻 台新戰神 攻城獅 阿巴西 謝亞軒 丁聖儒

延伸閱讀

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

NBA／「失敗是成功之母！」 基德認為獨行俠開季慘澹有利佛雷格成長

NBA／獨行俠在西區已失競爭力 基德坦言仍在努力拼湊陣容

NBA／慘遭哈登飆41分擊潰 獨行俠教頭高呼：全世界最會製造犯規的球員

相關新聞

TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

4連敗的新北中信特攻今天作客台北台新戰神主場，在前三節雙方還一度拉鋸的情況下，特攻在末節靠著謝亞軒挺身而出單節進帳9分，...

東超／開賽就傷桑尼 國王杰倫、沃許本、林書緯狂飆88分退野馬

東亞超級聯賽新北國王今天在主場迎戰開季還不曾吞敗的蒙古烏蘭巴托野馬，在開賽不到1分鐘球隊禁區大將桑尼就受傷退場的情況下，...

TPBL／莊博元再扮致勝奇兵 雲豹險勝攻城獅開季10戰9勝

TPBL今天兩地開打，首場比賽由戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，儘管第三節雲豹一度領先到19分，但...

TPBL／海神宣布簽下後衛吳彥侖 與義守幫再度聚首 

TPBL高雄全家海神職業籃球隊今天宣布簽下控球後衛吳彥侖，強化後場戰力，28歲的吳彥侖身高182公分，義守大學畢業後轉戰...

TPBL／高國豪向哥哥道歉了！「很抱歉做了最壞示範」

新竹御嵿攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，聯盟和球團都宣布高國豪停賽，直至司法程序有宣判結果為止。 而經過數天沉澱後，高國豪昨晚深夜再次發聲明，向哥哥高國強、兄

UBA／林睿軒、郭嘉安同場雙十 國體輕鬆收4連勝

UBA大專籃球聯賽男一級預賽今天繼續在虎尾科大續戰，兵多將廣的國立體大，靠著雙槍林睿軒、郭嘉安各轟下14及15分並同場雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。