TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

4連敗的新北中信特攻今天作客台北台新戰神主場，在前三節雙方還一度拉鋸的情況下，特攻在末節靠著謝亞軒挺身而出單節進帳9分，以及阿巴西全場21分進帳，最終就以108：104擊敗戰神，終止近期4連敗。

特攻近期在球隊狀態不如預期的情況下苦吞4連敗，至於戰神前一場比賽則是靠著洛夫頓在73秒內豪取7分的表現，在主場擊敗攻城獅，不過在今天與特攻之戰洛夫頓也未出賽，戰神改登錄威力斯、齊曼加、基德三名洋將。

不過今天前三節雙方還是打出一場激烈的拉鋸戰，但第四節前段特攻謝亞軒與魏嘉豪攜手拉出一波9：2的攻勢，將領先優勢一度擴大到8分，儘管戰神在比賽最後2分25秒追到4分差距，但謝亞軒、阿巴西連得6分，讓雙方又回到10分差距。

比賽最後1分鐘戰神基德、丁聖儒連續砍進三分球，加上倒數8.3秒基德在三分線外出手要到犯規，且三罰俱中，讓雙方又回到3分差距，在馬可兩罰一中後，戰神最後一波進攻基德三分線外倉皇出手不進，特攻就以4分差距成功止敗。

特攻今天以內馬攻下26分表現最佳，馬可24分、11籃板，阿巴西21分，謝亞軒則有18分；至於戰神同樣有3人得分在20分以上，其中基德24分，威力斯23分，雷蒙恩22分、5助攻。