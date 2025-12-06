TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗
4連敗的新北中信特攻今天作客台北台新戰神主場，在前三節雙方還一度拉鋸的情況下，特攻在末節靠著謝亞軒挺身而出單節進帳9分，以及阿巴西全場21分進帳，最終就以108：104擊敗戰神，終止近期4連敗。
特攻近期在球隊狀態不如預期的情況下苦吞4連敗，至於戰神前一場比賽則是靠著洛夫頓在73秒內豪取7分的表現，在主場擊敗攻城獅，不過在今天與特攻之戰洛夫頓也未出賽，戰神改登錄威力斯、齊曼加、基德三名洋將。
不過今天前三節雙方還是打出一場激烈的拉鋸戰，但第四節前段特攻謝亞軒與魏嘉豪攜手拉出一波9：2的攻勢，將領先優勢一度擴大到8分，儘管戰神在比賽最後2分25秒追到4分差距，但謝亞軒、阿巴西連得6分，讓雙方又回到10分差距。
比賽最後1分鐘戰神基德、丁聖儒連續砍進三分球，加上倒數8.3秒基德在三分線外出手要到犯規，且三罰俱中，讓雙方又回到3分差距，在馬可兩罰一中後，戰神最後一波進攻基德三分線外倉皇出手不進，特攻就以4分差距成功止敗。
特攻今天以內馬攻下26分表現最佳，馬可24分、11籃板，阿巴西21分，謝亞軒則有18分；至於戰神同樣有3人得分在20分以上，其中基德24分，威力斯23分，雷蒙恩22分、5助攻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言