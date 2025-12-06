東超／開賽就傷桑尼 國王杰倫、沃許本、林書緯狂飆88分退野馬

東亞超級聯賽新北國王今天在主場迎戰開季還不曾吞敗的蒙古烏蘭巴托野馬，在開賽不到1分鐘球隊禁區大將桑尼就受傷退場的情況下，國王靠著林書緯、沃許本和新洋將杰倫攜手攻下88分，最終以109：94擊敗野馬，收下分組賽第3勝。

國王在東超開季前4場比賽拿下2勝2敗，其中國王前一次與野馬交手，在讓對方洋將米勒狂砍40分的情況下吞下敗仗，不過今天國王也進行新洋將杰倫的開箱。

今天開賽後不到1分鐘，國王禁區悍將桑尼就在一次對抗過程中疑似出現膝蓋受傷狀況，在受傷倒地後他一度哀嚎且難以起身，最終也被擔架抬出場就醫，導致國王開賽就傷了一員大將。

但今天開箱的的杰倫在首節就火力全開，不但個人有單節17分進帳，還多次送出妙傳助攻，搭配上李愷諺、林書緯的三箭頭組合，幫助開賽落後的國王迅速超前比分，首節打完國王就在杰倫與沃許本攜手攻下26分下，以34：29領先野馬。

第二節國王林書緯也加入搶分行列，在上半場打完他投進2記三分球拿下13分，加上國王在防守端成功限制住野馬，尤其讓野馬米勒僅有5分記帳，上半場打完國王就以61：45領先。

易籃後，國王杰倫、沃許本和林書緯持續在進攻端開砲，讓雙方始終維持在雙位數差距，最終國王也以15分差收下分組賽第3勝。國王今天以杰倫攻下35分最佳，沃許本30分，林書緯則有23分進帳。