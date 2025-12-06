快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王新洋將杰倫（右）首秀就攻下35分。圖／新北國王提供
東亞超級聯賽新北國王今天在主場迎戰開季還不曾吞敗的蒙古烏蘭巴托野馬，在開賽不到1分鐘球隊禁區大將桑尼就受傷退場的情況下，國王靠著林書緯、沃許本和新洋將杰倫攜手攻下88分，最終以109：94擊敗野馬，收下分組賽第3勝。

國王在東超開季前4場比賽拿下2勝2敗，其中國王前一次與野馬交手，在讓對方洋將米勒狂砍40分的情況下吞下敗仗，不過今天國王也進行新洋將杰倫的開箱。

今天開賽後不到1分鐘，國王禁區悍將桑尼就在一次對抗過程中疑似出現膝蓋受傷狀況，在受傷倒地後他一度哀嚎且難以起身，最終也被擔架抬出場就醫，導致國王開賽就傷了一員大將。

但今天開箱的的杰倫在首節就火力全開，不但個人有單節17分進帳，還多次送出妙傳助攻，搭配上李愷諺、林書緯的三箭頭組合，幫助開賽落後的國王迅速超前比分，首節打完國王就在杰倫與沃許本攜手攻下26分下，以34：29領先野馬。

第二節國王林書緯也加入搶分行列，在上半場打完他投進2記三分球拿下13分，加上國王在防守端成功限制住野馬，尤其讓野馬米勒僅有5分記帳，上半場打完國王就以61：45領先。

易籃後，國王杰倫、沃許本和林書緯持續在進攻端開砲，讓雙方始終維持在雙位數差距，最終國王也以15分差收下分組賽第3勝。國王今天以杰倫攻下35分最佳，沃許本30分，林書緯則有23分進帳。

籃球 林書緯 新北國王 米勒 李愷諺

相關新聞

TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

4連敗的新北中信特攻今天作客台北台新戰神主場，在前三節雙方還一度拉鋸的情況下，特攻在末節靠著謝亞軒挺身而出單節進帳9分，...

東超／開賽就傷桑尼 國王杰倫、沃許本、林書緯狂飆88分退野馬

東亞超級聯賽新北國王今天在主場迎戰開季還不曾吞敗的蒙古烏蘭巴托野馬，在開賽不到1分鐘球隊禁區大將桑尼就受傷退場的情況下，...

TPBL／莊博元再扮致勝奇兵 雲豹險勝攻城獅開季10戰9勝

TPBL今天兩地開打，首場比賽由戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，儘管第三節雲豹一度領先到19分，但...

TPBL／海神宣布簽下後衛吳彥侖 與義守幫再度聚首 

TPBL高雄全家海神職業籃球隊今天宣布簽下控球後衛吳彥侖，強化後場戰力，28歲的吳彥侖身高182公分，義守大學畢業後轉戰...

TPBL／高國豪向哥哥道歉了！「很抱歉做了最壞示範」

新竹御嵿攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，聯盟和球團都宣布高國豪停賽，直至司法程序有宣判結果為止。 而經過數天沉澱後，高國豪昨晚深夜再次發聲明，向哥哥高國強、兄

UBA／林睿軒、郭嘉安同場雙十 國體輕鬆收4連勝

UBA大專籃球聯賽男一級預賽今天繼續在虎尾科大續戰，兵多將廣的國立體大，靠著雙槍林睿軒、郭嘉安各轟下14及15分並同場雙...

