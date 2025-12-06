TPBL／莊博元再扮致勝奇兵 雲豹險勝攻城獅開季10戰9勝
TPBL今天兩地開打，首場比賽由戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，儘管第三節雲豹一度領先到19分，但末節攻城獅展開猛烈反撲，追到僅剩1分差距，不過雲豹奇兵莊博元關鍵時刻連抓兩進攻籃板，並助攻給高錦瑋投進三分球，反觀攻城獅德魯壓哨三分球未能命中，最終雲豹就以96：94收下賽季第9勝。
開季前9場比賽僅吞下1敗的雲豹，今天在主場與攻城獅進行本賽季的首度交手，不過攻城獅受到球隊本土一哥高國豪遭到禁賽影響，近期是苦吞2連敗。
今天上半場雲豹就火力全開，尤其是替補上陣的林信寬在前兩節就攻下13分，加上雙洋將克羅馬與迪亞洛也都有雙位數得分進帳，上半場打完雲豹也以60：48領先攻城獅。
易籃後雲豹持續擴大領先差距來到19分，不過第四節開打後卻出現進攻斷電的狀況，讓攻城獅步步進逼，甚至在比賽最後2分半鐘帕塞獅補籃命中後追到僅剩1分差距，但關鍵時刻雲豹奇兵莊博元再度扮演關鍵角色，他連續抓下2顆進攻籃板，並助攻給高錦瑋投進關鍵三分球，為雲豹穩住領先優勢。
至於攻城獅雖然靠著德魯再次追到2分差距，並且在比賽最後3秒靠著爭球後的球權轉換取得最後一擊機會，但德魯三分線外出手未能命中，最終雲豹就以2分差距險勝，開季前10場比賽打完收下9勝。
雲豹今天共有5名球員得分上雙，其中迪亞洛攻下20分、8籃板，高錦瑋16分、5助攻，林信寬15分；至於攻城獅狀元郎劉承勳拿下本土最高16分，盧冠軒則有15分進帳。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言