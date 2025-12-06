TPBL／海神宣布簽下後衛吳彥侖 與義守幫再度聚首 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳彥侖加盟海神隊。圖／高雄全家海神隊提供
吳彥侖加盟海神隊。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神職業籃球隊今天宣布簽下控球後衛吳彥侖，強化後場戰力，28歲的吳彥侖身高182公分，義守大學畢業後轉戰NBL蘇科雄獅隊並效力過T1台鋼獵鷹隊，他也將與蘇文儒、呂威霆、邱子軒等大學戰友再度攜手作戰。 

吳彥侖NBL返台後曾效力T1台鋼獵鷹、SBL裕隆納智捷、基隆黑鳶隊，效力獵鷹期間有3成75的三分球命中率，場均1.9助攻，2.3籃板，控球穩定且細膩，並能適時挺身為團隊帶來火力支援，對於加入海神，吳彥侖說：「很開心有機會加入海神。以前都以客隊的身分前來，沒想到現在有機會能穿上海神的球衣，非常期待。」

吳彥侖表示，海神是很棒的團隊，無論場上場下都很團結，且十分有競爭力，他期許自己盡快融入團隊，了解隊友的習性，發揮所長，並依照教練給的指示幫助團隊，貢獻能量。

蘇文儒對於吳彥侖的加入感到興奮，相信無論在默契或溝通上，吳彥侖都能更快融入，「我們過去同隊5年，很開心再度同隊，又在最熟悉的地方。」義守幫再度聚首，吳彥侖說：「時隔多年能再次與他們並肩作戰，非常期待，相信我們可以一起幫助團隊創下佳績。」

籃球 高雄全家海神

