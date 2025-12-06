快訊

TPBL／高國豪向哥哥道歉了！「很抱歉做了最壞示範」

聯合新聞網／ 綜合報導
高國豪昨晚深夜再次發聲明，向兄嫂一家人道歉。圖／攻城獅隊提供
新竹御嵿攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，聯盟和球團都宣布高國豪停賽，直至司法程序有宣判結果為止。而經過數天沉澱後，高國豪昨晚深夜再次發聲明，向哥哥高國強、兄嫂劉家菱與姪女道歉，「對不起，很抱歉做了最壞示範，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。」

高國豪道歉聲明：

一、本人高國豪就民國（下同）113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。

高國豪

籃球

