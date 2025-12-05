UBA／林睿軒、郭嘉安同場雙十 國體輕鬆收4連勝

UBA大專籃球聯賽男一級預賽今天繼續在虎尾科大續戰，兵多將廣的國立體大，靠著雙槍林睿軒、郭嘉安各轟下14及15分並同場雙十，終場以90比46輕取高雄師大，收下開季4連勝。

上個賽季拿下UBA富邦人壽大專籃球聯賽第5名的國立體大，本季來勢洶洶，射手林睿軒三分球7投3中拿14分、13籃板，郭嘉安15分、12籃板，這也是國體本季首場比賽有2人同時單場繳出雙十成績單。

國體大教練桑茂森接受媒體訪問說，每個位置都有多人可用，如何輪替，均分上場時間，最重要是上場後得有表現，且反映在數據上。

林睿軒說：「本季唯一目標重返4強，上季止步8強、無緣攻進小巨蛋，本季不容許再發生這樣的情況，所以從開季起，每個人都繃緊神經，累積越多贏球籌碼、練出更多可打硬戰的球員，是本階段的課題。」

郭嘉安強調，把握上場的每一秒，衝擊比賽、數字，延續贏球氣勢。

另一場賽事，台灣體大對上季二級冠軍、本季升上一級的中興大學，台體靠著「一哥」王禹承，轟進本季個人新高的39分，率隊以92比89送給中興開季4連敗，台體則是2勝2敗。

王禹承在比賽第4節得分一肩扛，單節豪取15分，率領台體穩住領先，他表示：「自己的左肩膀傷勢還沒痊癒，前3場三分球12投都沒進，最感謝葉秭翎（原名葉碧蓮）老師不斷鼓勵。」