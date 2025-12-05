快訊

TPBL／雲豹打造豹有感聖誕主場 同窗徐宏瑋、劉承勳將首度交手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
徐宏瑋（圖）將對上昔日同窗劉承勳。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
徐宏瑋（圖）將對上昔日同窗劉承勳。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

台啤永豐雲豹於本周末攜手永豐銀行舉辦「Make Ai Wish」主題周，在主場先後與新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家交手，面對兩支聯盟排名前段班的勁旅，總教練羅德爾表示，陣中的年輕球員非常渴望進步，也樂於接受挑戰，這兩場比賽對球隊來說很重要，希望大家周末都能來到桃園巨蛋主場，一起為豹青們加油。

目前雲豹在前9場例行賽打出8勝1敗戰績，羅德爾全都歸功於團隊平時努力，他更透露自己很喜歡跟年輕球員們一同奮鬥，接下來球隊將要面對打出新風貌的攻城獅以及近況火熱的夢想家，羅德爾認為，攻城獅本季打法跟雲豹類似，防守非常積極，球的傳導流暢，洋將表現也具有競爭力，至於夢想家則是聯盟中近況極佳的隊伍，也處於連勝狀態，他說：「本周末的比賽對團隊會是一次很好的挑戰，我們必須要上緊發條，全力做好防守。」

周六交手攻城獅也將上演本季首次「貓科動物大對決」，更是聯盟本季「選秀探花」徐宏瑋與「選秀狀元」劉承勳兩名七年同窗好友的首度交手，徐宏瑋透露兩人進入職籃後平時就會互相傳訊息鼓勵，也有相約吃飯聊彼此近況，他笑說：「如果到時有機會跟承勳在場上對位到，一定會全力守住他。」

永豐銀行「Make Ai Wish」主題周賽事推出多項活動，桃園巨蛋將化身金融科技與節慶結合的聖誕主場，並祭出「超人氣電玩主機組」作為中場遊戲大獎，永豐銀行將於場館環廊呈現永豐iWish、AI 防詐與智慧帳本等科技服務，「浪LIVE電豹女」也將以聖誕風格華麗現身與球迷相約環廊互動，主場TBL STORE商店同步推出「Leopards球衣零錢包」、「調啤豹玩偶」以及「浪LIVE電豹女聖誕寫真小卡」等多樣新品，並於賽前舉辦「聖誕寫奏曲」官方IG直播活動，女孩將現場親筆手寫聖誕卡片給中獎的幸運球迷，上述主場活動詳情請參考官方社群公布內容。

本周主場賽事場邊也有全新亮點，特別設置「Yo-Kai Express」自動熟食機，讓包廂區的豹迷觀看賽事期間還有暖呼呼的美味拉麵可以享用，且當日前五名季票會員也可憑會員卡至服務台，兌換自動熟食機體驗資格，此外「攜手豹青頑張登場」活動只要穿著任何聖誕元素或雲豹周邊服飾進場，就有機會與心愛的豹青球星一同踏上主場大舞台，「Make Ai Wish」主題周致力打造最具聖誕氛圍的主場體驗，邀請球迷一同進場享受。

雲豹於本周末攜手永豐銀行舉辦「Make Ai Wish」主題周。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
雲豹於本周末攜手永豐銀行舉辦「Make Ai Wish」主題周。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

