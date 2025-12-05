世界盃男籃／官方更新戰力榜！ 中華隊遭日本橫掃下滑7名

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
世界盃男籃亞太區資格賽官方戰力榜。圖／取自FIBA官網
中華男籃在世界盃亞太區資格賽前2場都輸給日本隊，官方公布最新一期實力榜，中華隊從第5掉至第12，輸給南韓隊2場的中國隊也從第3下滑至第11。

最新排名依序是澳洲、南韓、日本、菲律賓、伊朗、卡達、約旦、沙烏地阿拉伯、紐西蘭、黎巴嫩、中國、中華、伊拉克、關島、印度、敘利亞。日本從第9升至第3，南韓從第7升至第2。

報導指出，外界原本對中華隊在本屆亞太區資格賽寄予厚望，尤其是過去幾個月穩定進步，最亮眼的就是在2025年亞洲盃闖進8強。但這股期待在最新一期資格賽遭重挫，中華隊被日本橫掃2場，其中在神戶更以64：90慘敗，整體表現大受打擊。

不過中華隊仍有數名重要戰力尚未到位，且上一場主場比賽球迷展現高度投入，因此外界不會期待他們就此放棄，他們仍會全力拚戰，持續在接下來的賽事力求反彈。

報導提到，中國隊在2025亞洲盃拿下銀牌後，外界普遍認為這支傳統強權已重返水準，球迷或專家都充滿期待。然而中國卻遭宿敵南韓橫掃，結果令全隊與支持者相當震驚。不過中國大概不會在戰力榜下半區徘徊太久，球員或球迷都清楚這支球隊，在狀態最佳時能達到的高度，這次挫折可能是促使他們重拾強勢表現的契機。

籃球

