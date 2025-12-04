UBA／昔日高中灌籃王張俊生轟24分 中信勝台體開胡

快訊

中央社／ 台北4日電
中信學院張俊生持球進攻。大專體總提供
中信學院張俊生持球進攻。大專體總提供

114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽今天在虎尾科大續戰，中信學院靠著大四「一哥」、昔日HBL灌籃王張俊生，繳出24分、6籃板、5助攻與3抄截，以99比79擊敗台灣體大開胡。

中信學院前2場預賽分別慘敗給虎尾科大及國立體大，今天終於觸底反彈，加上張俊生先發出賽31分鐘，三分球8投3中，攻下全場最高的24分，開季連3場得分飆破20分大關，輕取對手勝場開胡。

張俊生曾在2022年拿下高中籃球聯賽（HBL）灌籃大賽冠軍，他接受媒體訪問時透露，這是他UBA的最後一年，未來可能投入職籃選秀，或者看看有沒有機會挑戰國外，但還是有很多地方要加強。

中信學院教練何正峰表示，張俊生除要帶領中信晉級8強，更要打出自己身價，他並強調，只要張俊生秉持贏球至上的原則，他會開綠燈讓張俊生去爭取生涯的第1座得分王。

在贏球至上的前提下，張俊生想拚個人第1個得分王也不是沒有可能。

中信除了張俊生表現搶眼外，李宗漢9投中6，攻下UBA生涯單場最高的23分，還外帶5助攻、4抄截、4籃板；劉恩任則貢獻開季最高的17分、5籃板、6助攻。

至於近況火燙的國立體大，上半場就以48比16領先中興大學，提前奠定勝基，最終以80比48拿下開季3連勝。

教練桑茂森提到，本季3名後衛林恩祈、邱繼揚、張東庭各司其職，「有他們聯手扛起後場重責大任，也讓球隊運轉越來越順暢。」

