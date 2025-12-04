整理包／高國豪職籃生涯掀巨浪 業配風波、私約二嫂、兄弟互毆…弄懂爭議始末

TPBL台灣職籃大聯盟新竹攻城獅球星高國豪，過去在台灣籃壇表現出色，為自己贏得3500萬合約。但卻先在2023年爆出「買鞋事件」，去年又傳出「私約嫂子」事件，衍生家族之間隔空互嗆，甚至演變為三兄弟上演全武行，這起傷害官司，將在本月10日宣判。

高國豪今年正逢合約年，結果球場外卻風波不斷，目前遭TPBL聯盟停賽。《聯合新聞網》帶您回顧高國豪這幾年在籃壇職涯之外的種種爭議，了解各衝突背後的事件經過。

文章目錄 私約二嫂掀家庭醜聞

三兄弟釀互毆與提告

買鞋業配不履約爭議

公眾形象崩後續影響

高國豪個人檔案經歷

籃球員高國豪捲入「私約二嫂」風波，使家庭糾紛爭議與內幕攤在陽光下，也讓他的職籃生涯面臨重創。整起事件起於二嫂指控他深夜傳訊、主動邀約，引爆家族不滿，進而牽連出更多過往互動細節。這場家庭醜聞不但嚴重傷害高家兄弟關係，也引發外界對球員自律與形象管理的討論與關注。

．事件起源：2024年間，高國豪被二哥（高國強）的妻子劉家菱公開指控，透過社群媒體（IG）傳送私訊並邀約獨處，稱自己遭到高國豪騷擾。

．引爆關鍵：「二嫂」劉家菱公開與高國豪的對話截圖，揭露此一涉及不倫和不當關係的家庭醜聞。

．球員回應：

．高國豪先委由律師發聲明否認相關指控，並警告對方惡意散播「主動私訊」、「不正常邀約」等不實謠言，若持續散布將依法追究。

．雖一度否認指控，但最後高國豪仍與妻子發聲明表示「有過不成熟行為」並致歉。

．爭議延伸： 亦有傳聞指出，高國豪的「私約」行為不只針對二嫂，可能也曾騷擾過大哥的女友（大嫂）。

攻城獅隊球員高國豪，近日家庭糾紛爭議與內幕被攤在陽光下，讓他的職籃生涯面臨重創。圖／攻城獅提供

高國豪繼去年6月被爆私約及騷擾二嫂，引發議論，最後他與妻子發出聲明，坦承「遇上太太前，確實因為年輕不成熟行為，造成許多紛擾」，風波看似平息，但兄弟之間的關係因此惡化。近日高家兄弟在宜蘭蘇澳餐廳外街頭暴打的3分鐘影片外流，再度重創高國豪形象。

．衝突原因： 家庭成員（高家三兄弟）因「私約二嫂」事件累積兄弟間的矛盾與不滿，在家族聚餐中再次爆發。

．事件經過： 高國豪、二哥高國強、大哥高聖文，三兄弟在餐廳用餐發生激烈口角及肢體衝突，從餐廳內一路互毆到餐廳外。

．衝突後果： 餐廳業者報警處理，三兄弟互相提告傷害、恐嚇等罪名，使這場家庭糾紛進入司法程序。

．球團立場： 高國豪所屬球團宣布「自主停賽並暫停參與球隊活動」; 聯盟也正式對高國豪祭出停賽處分。

．高國豪發聲：公開道歉並強調「不是故意挑釁」，願意尊重司法程序並接受處分。

原本是球星高國豪家族的開心慶生宴，最後卻演變成三兄弟爆打全武行。餐廳業者還原當天情況，表示大家勸阻無效，三兄弟在現場失控，最後只能報警。圖／民眾提供

高國豪過去原本答應協助業配宣傳的合作，對店家訊息「已讀不回」，未確實履行業配宣傳；甚至有其他人跳出來，指稱也受過類似遭遇，讓高國豪的負面爭議，再添一樁。

．指控時間：網友爆料指2020年談妥業配，2023年被公開未履約。

．事件起因：網友指高國豪以極低價格，購得一雙高價球鞋（價值約1.3萬元，以5000元購入），高國豪承諾在個人社群媒體上發文宣傳（業配）。

．指控內容：高國豪被指收下球鞋後，卻未依承諾履行發文與曝光宣傳義務，並對店家訊息「已讀不回」，引發外界對其誠信的質疑。

．同步爆料：當年同時間也被爆料，高國豪還有「國小時借手機未歸還」的童年往事，加深了外界對高國豪個人品行的負面觀感。

因連續爆發私德、家庭、誠信爭議，導致高國豪的公眾形象嚴重受損，從「球星」轉為「爭議人物」。新竹攻城獅球團對其負面行為表達不滿，隨即發布聲明，對高國豪祭出「自主停賽」處分，暫停他所有球隊的活動。

現在短期內，高國豪除了失去出賽機會，後續若法院判決不利，對高國豪的職籃球員資格、社會評價及商業合作，將構成長遠傷害。

由於上述重大爭議一路延燒，現在又正值高國豪的合約關鍵年，停賽和負面形象恐直接導致新合約價值恐縮水，或面臨球隊不續約的風險，另外商業代言與贊助合約流失，也都是他未來可能面對的問題。

攻城獅隊球星高國豪，球場外風波不斷，讓他未來的籃球生涯面臨重大考驗。記者曾思儒／新竹攝影

1998年出生的高國豪，出生在宜蘭蘇澳鎮，是泰雅族人。過去曾在高中籃球聯賽拿下兩座冠軍賽MVP，為第4位站上美國NCAA一級的台灣籃球運動員。從2020年至今效力於台灣職業籃球大聯盟新竹御嵿攻城獅，場上位置為控球後衛。

生涯經歷與獎項

‧2024年獲P. LEAGUE+年度第一隊

‧2021至2024年間，獲選P. LEAGUE+年度防守第一隊

‧2022、2023年，都獲P. LEAGUE+年度第二隊

‧2021年獲P. LEAGUE+年度新人王

‧2015、2017年高中籃球聯賽冠軍

‧2015、2017年，獲高中籃球聯賽MVP

‧2015年獲選高中籃球聯賽新人王