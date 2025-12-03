TPBL／73秒連拿7分 戰神洛夫頓：職業生涯最佳表現

台北台新戰神今天演出18分逆轉勝，其中洋將洛夫頓全場24分有16分集中在下半場，第四節尾聲更在73秒內連拿7分，成球隊100：98擊敗新竹御嵿攻城獅的關鍵人物。他笑說不記得過去是否有過類似的飆分秀，但的確是生涯最棒的表現之一。

戰神開賽「慢熱」，上半場最多落後攻城獅12分，第二節雖一度追平，第三節被攻城獅打出7：0攻勢，差距又達兩位數，不過洋將威力斯、本土後衛丁聖儒和洛夫頓聯手發揮，洛夫頓第四節最後1分33秒開始更連進3球，個人獨拿7分助隊從3分落後到98：94超前。

洛夫頓賽後沒特別提個人表現，他讚團隊下半場表現出色，尤其第三節陷入落後但扳回戰局；提到最後連拿7分的演出，他笑說：「我只是想要贏球，但這是我最棒的表現之一。」

戰神教練許皓程也讚，這場球展現出球隊的韌性和企圖心，遇到開賽的亂流、第三節的落後然展現不放棄的精神，為團隊感到驕傲。

攻城獅錯過奪勝機會，教練威森表示，籃球比賽就是如此，球隊需要48分鐘都保持專注，但球賽失利能讓團隊藉此學習，回去再做調整。

攻城獅的選秀「狀元」劉丞勳今天攻下職業生涯新高14分，但第四節右腳踝扭傷退場，他賽後出席記者會表示當下傷處較痛，現在「還可以」。今天他被賦予防守洛夫頓任務，上半場讓對手9投3中僅拿6分，表現也獲得威森大力稱讚，但他自評仍犯了些小錯誤，讓洛夫頓有輕鬆切入的機會，「職業生涯還好長，這是很好的成長經驗。」