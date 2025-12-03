TPBL／扭轉18分落後 戰神主場逆轉攻城獅止敗

台北台新戰神今天扭轉最多18分落後劣勢，洋將洛夫頓最後1分半連拿7分，助隊在主場以100：98逆轉新竹御嵿攻城獅，止住2連敗。

攻城獅當家後衛高國豪因被起訴遭聯盟停賽，今天是停賽後首戰，球隊在今年選秀會「狀元」劉丞勳包辦全隊前7分，加上洋將提傑外線破網下打出18：6的開節攻勢；戰神靠中華隊國手雷蒙恩最後1秒飆進底角三分彈，首節打完將差距縮小到24：28。

第二節戰神找回外線準星，張兆辰和洛夫頓接連飆進三分彈，差距縮小到34：36，洛夫頓5分13秒完成「3分打」將比分追到40：41，3分整時威力斯兩罰得手更讓戰神46：46追平。攻城獅先有提傑單打得手，田浩和劉丞勳再分別飆進底角三分彈，打出一波9：1的節末攻勢，帶著55：47領先進入下半場。

攻城獅第三節再打出7：0的開局攻勢，領先回到兩位數，三節打完也握有76：66領先，不過戰神決勝節開打不到1分半就靠蘇奕晉和洋將威力斯聯手打出7：0攻勢，接續丁聖儒、威力斯和威力斯聯手8罰俱中更讓戰神85：79超前。攻城獅回敬7：1攻勢，3分48秒李啟瑋飆進追平外線，89：89比賽回到原點。

2分24秒劉丞勳倒地不起，被隊友攙扶下場，最後58秒洛夫頓更拋進超前球，21秒更投進關鍵三分彈；攻城獅克雷格上籃追近比分，但最後8秒威力斯2罰俱中，戰神領先擴大到100：96，德魯灌籃得手也無法扭轉戰局，讓戰神以100：98逆轉奪勝。

攻城獅洋將德魯攻下全場最高34分，劉丞勳14分，但沒能守住最多18分優勢；戰神以威力斯29分、15籃板最佳，洛夫頓24分，丁聖儒10分、3抄截。