TPBL／高國豪因兄弟衝突鬧上法院 聯盟坦言「星期一才知情」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）

新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，直至司法程序有宣判結果為止，今天TPBL副秘書長程柏仁坦言，聯盟事前只知道高國豪有私人糾紛，不知有動手和涉及刑事案件，直到星期一新聞爆發才知曉。

程柏仁表示，聯盟星期一得知後和攻城獅確認，之後就是照著聯盟規章走，「涉及刑事案件就先停賽，等一審宣判後交由紀律委員會處理。」

衝突事件發生在去年12月，事發後3兄弟互控傷害，進入司法程序，調解過程中無法達成和解，宜蘭地方檢察署今年9月將3人起訴，經宜蘭地方法院審理終結，預定10日宣判。

程柏仁坦言，今年9月高國豪被起訴聯盟並不知情，攻城獅方認為還在討論和解階段，存在溝通上的誤差，不過就規章的確是起訴就該停賽。程柏仁提到，是否要追加處分或許能再討論，之後也會和七支球團再溝通，若有類似情形時要如何讓球團和聯盟第一時間就知情。

高國豪的案件預計10日宣判，聯盟將待結果出爐再召開紀律委員會，決定高國豪能否回歸賽場。

今天PLG拋出單節時間從12分鐘改成10分鐘的議題，讓賽事接軌國際籃總（FIBA）的賽事，程柏仁強調「支持所有對聯盟好的改變方案」，但不會說「跟進」PLG，TPBL也未必會更改單節時間，「假設下賽季做，是不是因為時間倉促就將就？希望所有事情都是討論完再去做，不設限時間（改單節時間），也沒有一定會改，確定對聯盟好才會去做。」

TPBL副秘書長程柏仁。記者曾思儒／攝影
TPBL副秘書長程柏仁。記者曾思儒／攝影

籃球 TPBL 高國豪 攻城獅

