TPBL／浪漫點燈！戰神打造主場特別版聖誕樹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Taishin Wonders賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照。圖／戰神提供
Taishin Wonders賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照。圖／戰神提供

12月充滿濃濃聖誕節氣息，臺北台新戰神攜手台新銀行舉辦一連三天的「Merry ChristMARS」黑色聖誕派對，主場和平籃球館外以「無懼黑」呈現獨特的聖誕風格，球場入口的戰神聖誕樹搭配燈飾、紅銀聖誕球與戰神布置，每天下午5點準時點燈，讓球迷到球場感受聖誕氣氛。

除場外有特別聖誕樹，戰神場內以黑銀氣球、燈串與節慶小物營造濃厚氛圍，球迷進場還可獲得聖誕限定香氛片，替生活中增添一份香香的儀式感。

Taishin Wonders今天賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照，第一次看到全黑色系的聖誕樹的菲菲直呼「好酷」，夜晚點燈後更顯浪漫；Mika也笑說：「怎麼拍都很好看。」推薦戰友一定要來拍照打卡，留下今年最具特色的黑色聖誕回憶。

戰神場內打造許多互動活動，其中放大版人生四格拍貼機最受關注，凡於戰神裝備局消費滿額 666 元即可獲得限量拍照券。Taishin Wonders 黑黑興奮的說：「去韓國的時候沒拍到，沒想到可以在主場拍。」小小戰神遊樂場則推出聖誕限定手作活動，戰友可親手製作專屬的聖誕髮箍，成為場內最亮眼又最應景的聖誕裝扮。

本周末12月6日、7日戰神加碼舉行「聖誕交換禮物」活動，球員與Taishin Wonders親自準備驚喜小物，陪伴戰友提前迎接聖誕佳節，賽前還有DJ以全新編曲演繹經典聖誕歌曲，讓戰友一入場就能感受熱鬧節奏。戰神鼓勵球迷揪團享受熱鬧氛圍，線上購票可享「戰友同行價」1F熱力席三人同行買二送一、2F普通席四人同行買三送一；親子則可於現場購買指定區域享「買一送一」，大小戰友在球場裡都能盡情放電。

戰神在和平籃球館外打造球隊聖誕樹。記者曾思儒／攝影
戰神在和平籃球館外打造球隊聖誕樹。記者曾思儒／攝影

