快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／對決渡邊雄太喊興奮 雷蒙恩：希望成為台灣能倚賴的球員

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
雷蒙恩星期一打完世界盃亞洲區資格賽，今天就迎接TPBL賽程。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩星期一打完世界盃亞洲區資格賽，今天就迎接TPBL賽程。記者曾思儒／攝影

台新戰神當家球星雷蒙恩剛打完世界盃亞洲區資格賽，今天回歸母隊，出戰新竹御嵿攻城獅前分享兩次和日本隊交手的感想，他不斷喊對決日本「很興奮」，經過兩場交手希望自己每天都能更進步，「希望還有機會，成為台灣可以倚靠的球員。」

中華隊上周先到神戶和日本交手，周一回到新莊體育館迎敵，首戰以26分差落敗外，雷蒙恩上場13分鐘拿2分；回到主場他上場8分鐘雖不及第一戰，但中華隊和日本三節打完還戰平，雷蒙恩還有飆進外線、單打有NBA資歷的渡邊雄太等畫面，最終獲得8分、3籃板和2助攻。

「這次中華隊比較好玩，給我比較多機會。」用全中文發表感想的雷蒙恩提到，能代表中華隊是榮幸，學到很多東西，球隊上有許多有經驗的球員，這次打日本也是很好的機會。

雷蒙恩認為，上周第一次交手，球隊準備不夠公憤，「第二個比賽知道他們打法，是有準備好。」他透露看到渡邊雄太防守自己時非常興奮，加上又是自家主場，讓情緒更高昂，「看到他守我，每次都想攻擊。」

提到自己的進步，雷蒙恩說：「在日本時，覺得我們沒準備好，不知道那時候我的工作是什麼，在場上會猶豫，可是跟球隊教練談一談，準備比較好。我打很差時會一直想，可是那時我就想，不能這樣子，交給上帝，好好打台灣的比賽。」

和中華隊同組的還有南韓和中國，南韓周一主場大勝後取得對中國的2連勝，雷蒙恩透露有透過影片精華了解另組賽況，看到南韓有許多好的射手，期許自己每天不斷進步，「希望還有機會成為台灣可以倚靠的球員。」他笑說中華隊總教練圖奇也有激勵自己，希望他再回歸時「變成更強的球員」。

籃球

延伸閱讀

中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

相關新聞

TPBL／高國豪因「家事」停賽 攻城獅總經理透露現況

新竹御嵿攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，昨天聯盟和球團都宣布高國豪停賽，直至司法程序...

PLG／支持球員銜接FIBA規則 聯盟最快下季改打40分鐘

PLG在今天舉行媒體餐敘，聯盟副會長陳建州也宣布，為了與FIBA規則逐步銜接，聯盟最快在下季就將比賽時間從48分鐘改為4...

PLG／球迷鼓吹盧峻翔旅外 台灣飛人陳信安鼓勵先看清目的 

PLG看板球星「夜王」盧峻翔，在剛結束的世界盃男籃亞太區資格賽對戰強敵日本的兩場比賽表現亮眼，不少球迷在賽後也紛紛討論盧...

TPBL／浪漫點燈！戰神打造主場特別版聖誕樹

12月充滿濃濃聖誕節氣息，臺北台新戰神攜手台新銀行舉辦一連三天的「Merry ChristMARS」黑色聖誕派對，主場和...

TPBL／對決渡邊雄太喊興奮 雷蒙恩：希望成為台灣能倚賴的球員

台新戰神當家球星雷蒙恩剛打完世界盃亞洲區資格賽，今天回歸母隊，出戰新竹御嵿攻城獅前分享兩次和日本隊交手的感想，他不斷喊對...

PLG／洋基工程月底迎主場開幕戰 預告有「韓籍三本柱」

職籃PLG在休兵一個月後即將重燃戰火，新成員洋基工程籃球隊也將於27日迎接主場開幕戰，品牌總監「Danny」黃柏文透露正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。