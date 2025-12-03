TPBL／對決渡邊雄太喊興奮 雷蒙恩：希望成為台灣能倚賴的球員

台新戰神當家球星雷蒙恩剛打完世界盃亞洲區資格賽，今天回歸母隊，出戰新竹御嵿攻城獅前分享兩次和日本隊交手的感想，他不斷喊對決日本「很興奮」，經過兩場交手希望自己每天都能更進步，「希望還有機會，成為台灣可以倚靠的球員。」

中華隊上周先到神戶和日本交手，周一回到新莊體育館迎敵，首戰以26分差落敗外，雷蒙恩上場13分鐘拿2分；回到主場他上場8分鐘雖不及第一戰，但中華隊和日本三節打完還戰平，雷蒙恩還有飆進外線、單打有NBA資歷的渡邊雄太等畫面，最終獲得8分、3籃板和2助攻。

「這次中華隊比較好玩，給我比較多機會。」用全中文發表感想的雷蒙恩提到，能代表中華隊是榮幸，學到很多東西，球隊上有許多有經驗的球員，這次打日本也是很好的機會。

雷蒙恩認為，上周第一次交手，球隊準備不夠公憤，「第二個比賽知道他們打法，是有準備好。」他透露看到渡邊雄太防守自己時非常興奮，加上又是自家主場，讓情緒更高昂，「看到他守我，每次都想攻擊。」

提到自己的進步，雷蒙恩說：「在日本時，覺得我們沒準備好，不知道那時候我的工作是什麼，在場上會猶豫，可是跟球隊教練談一談，準備比較好。我打很差時會一直想，可是那時我就想，不能這樣子，交給上帝，好好打台灣的比賽。」

和中華隊同組的還有南韓和中國，南韓周一主場大勝後取得對中國的2連勝，雷蒙恩透露有透過影片精華了解另組賽況，看到南韓有許多好的射手，期許自己每天不斷進步，「希望還有機會成為台灣可以倚靠的球員。」他笑說中華隊總教練圖奇也有激勵自己，希望他再回歸時「變成更強的球員」。