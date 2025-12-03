快訊

TPBL／高國豪因「家事」停賽 攻城獅總經理透露現況

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，他也被聯盟與球隊停賽。中央社
新竹御嵿攻城獅隊當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，昨天聯盟和球團都宣布高國豪停賽，直至司法程序有宣判結果為止。今天攻城獅客場出戰台北台新戰神隊，總經理張樹人表示，高國豪目前雖停賽，仍訓練不輟，球隊士氣也沒太大影響，將等下周法院判決出爐再跟隨聯盟的處置方式。

本季繳出場均15.0分、2.7助攻表現的高國豪，去年底家族聚會和大哥高聖文、二哥高國強餐廳爆口角，三人後續一路打到餐廳門外。事發後3兄弟互控傷害，進入司法程序，調解過程中無法達成和解，宜蘭地方檢察署今年9月將3人起訴，經宜蘭地方法院審理終結，預定10日宣判。

攻城獅總經理張樹人說明球隊狀況。記者曾思儒／攝影
攻城獅今天客場和戰神交手，張樹人賽前透露，昨天練球已經和全隊說明狀況，讓大家了解高國豪和球隊的處境，目前球隊士氣、狀況都正常。

張樹人提到，衝突事件是去年底發生，球隊也是去年底就知道狀況，「畢竟是家務事，兄弟間的爭執有些動作，希望能和解落幕。處理方式不如預期，很遺憾，也用這個case告訴球員，場上場下都要做好，大家都是公眾人物。」

張樹人表示，事件已經發生一陣子，對高國豪情緒沒太大影響，球隊仍遵守聯盟規則，牽涉到刑事案件就先停賽，靜待後續調查，「不過沒有影響國豪私下訓練，不管跟球隊訓練或自己訓練，都依照他現在的時間表，沒有停下來。」

攻城獅少了後場大將，張樹人表示總教練威森鼓勵，其他球員會獲得更多時間，也相信會有其他球員能跳出來幫助球隊。

籃球 高國豪 攻城獅

