PLG／球迷鼓吹盧峻翔旅外 台灣飛人陳信安鼓勵先看清目的 

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
世界盃籃球資格賽打出好表現，讓球迷鼓吹盧峻翔應該趕快旅外。 截圖自FIBA官網

PLG看板球星「夜王」盧峻翔，在剛結束的世界盃男籃亞太區資格賽對戰強敵日本的兩場比賽表現亮眼，不少球迷在賽後也紛紛討論盧峻翔是否應該旅外接受更高強度的賽事洗禮，身為旅外前輩的陳信安認為，旅外要先看目的是什麼，是薪資待遇考量還是想激勵自己變得更好。

「台灣飛人」陳信安過去為了一圓NBA夢不惜衝撞體制，為台灣旅外球員開創一條新道路，不少球迷建議盧峻翔也應該旅外挑戰更高層級的舞台，陳信安今天提出建議。

陳信安認為，想要旅外就應該要先清楚知道目的是什麼，是為了拿到更好的薪資待遇，還是希望能夠看看世界其他優秀選手，激勵自己更加進步，「像是那時候我出國，真的遇到很多特別的選手，是我在國內沒有看過的，這真的很好玩。」

不過陳信安也提到，現在國內環境提供盧峻翔很好的磨練環境，包括東超、甚至是為國家隊效力，他這幾年的進步更是大家有目共睹，「我也跟他說，你可以往競爭性更強的地方去試試看，像是暑假的時候可以去美國打一些聯賽，至於他該不該旅外我也沒有答案，因為這就是要看他的目的是什麼。」

PLG副會長陳建州表示，盧峻翔透過本土聯賽從一位乙組球員一路成長到成為聯盟看板球星，用實力證明不一定要旅外才能變強，因為也要考慮國外球隊是否願意給予足夠的表現空間，尤其現在PLG結合東超、BCL加上中華隊的國際賽事，也能帶給球員一定的刺激，至於在薪資上不少本土球員也都能給到位，是否選擇旅外應該有諸多考慮面向。

籃球 盧峻翔 陳信安 PLG

