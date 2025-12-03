PLG／支持球員銜接FIBA規則 聯盟最快下季從48分鐘改為40分鐘

PLG在今天舉行媒體餐敘，聯盟副會長陳建州也宣布，為了與FIBA規則逐步銜接，聯盟最快在下季就將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，不過在洋將上場限制上是否會做出調整，陳建州則強調將會與球團進行討論，目前仍傾向維持登錄3名洋將、上場2名。

PLG為了配合世界盃亞太區資格賽停賽一個月，而陣中球員包括盧峻翔、曾祥鈞、周桂羽等人都有不錯表現，聯盟副會長陳建州也在今天表示，為了讓職業球員與FIBA規則銜接，包括比賽時間從48分鐘改為40分鐘最快在明年就施行，也會減少「摸毛哨」以及尺度不一的問題都會嚴格執行。

陳建州強調，職業球員的核心就應該是中華隊，所以希望能夠幫助球員與FIBA賽事接軌，對於是否擔憂比賽時間減少壓縮到本土球員發揮空間，陳建州則說：「一開始職業賽設定48分鐘就是看可不可以給本土更多時間，但結果反而是操爆主力，因為教練都需要成績，現在改為40分鐘，洋將使用也可以更精緻。」

富邦勇士領隊許晉哲也認為，比賽時間減少與本土球員發揮空間並沒有直接關聯，該討論的是職業聯賽究竟是要講求精彩性還是球員養成，如果講求的精彩度，那球員就應該靠自己的能力來爭取上場時間，尤其台灣職業球員薪資近年很多都已經超過洋將，但卻無法繳出洋將的數據，「能不能上場不應該是球隊的問題，而是球員自己的問題。」