PLG／洋基工程月底迎主場開幕戰 預告有「韓籍三本柱」

職籃PLG在休兵一個月後即將重燃戰火，新成員洋基工程籃球隊也將於27日迎接主場開幕戰，品牌總監「Danny」黃柏文透露正緊鑼密鼓為第一次的主場周準備，啦啦隊除了兩位話題十足的韓籍啦啦隊員李素敏和睦那京，還將有一位韓籍女孩加入，打造「洋基韓籍三本柱」。

洋基工程啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」上月底剛完成決選，曾是歌唱組合B.A.D成員之一的黃柏文今天出席PLG餐敘時提到，還會有第三位韓籍啦啦隊的成員加入，目前也規劃主場開幕戰邀請一些特別來賓到場共襄盛舉，同時思考是否請音樂圈的朋友為洋基工程打造主體曲，就請球迷拭目以待。

洋基工程主場設在將近有30年歷史的新竹市立體育館，黃柏文表示球場稍有歷史，球團近期場勘後針對停車、餐車進駐等面向細節規劃，希望屆時能讓球迷有很好的進場體驗。

黃柏文是秀傳體系總裁黃明和的次子，運動醫學和運動科學也是他想帶給洋基工程籃球隊的重要元素，他形容洋基工程首戰打出漂亮的上半場，下半場因體能下降，「血條」不足遭拉開分數，透過運科和運動醫學的幫忙，希望讓球員「血條」長一些，第一個賽季就能展現出競爭力。