HBL／三重退花體搭複賽末班車 男甲12強全出爐

114學年度高中籃賽聯賽（HBL）男甲12強今天全部出爐，高苑工商、開南高中和三重商工搭上複賽末班車，宜蘭高中、北市成功和花蓮體中遭到淘汰，和昨天出局的桃園永平工商結束賽季。

HBL男甲預賽一連4天在高雄中學體育館進行，16強分成4組進行單循環，取分組前3晉級月底在屏東縣立體育館進行的12強複賽。昨天已經有9支隊伍出現，包括A組的衛冕軍松山高中和東山高中，B組的南山高中和能仁家商，C組的南湖高中、彰縣成功和錦和高中，D組的光復高中和東泰高中也提前晉級。

今天進行最後的A組、B組和D組賽程，贏家就晉級的A組首戰高苑和宜中就廝殺激烈，最終高苑在孔官地28分發揮下以79：75險勝宜中，繼續扮演唯一的「南部希望」。

B組的北市成功和開南上演「濟南路內戰」，前三節兩隊分數戰平，第四節成功體力下滑，單節僅拿10分，讓開南以69：58搶下另一張12強複賽門票。

攸關最後晉級資格的三重和花體之戰也打得激烈，最後2分半雙方仍戰平，三重靠游庭愷關鍵時刻送助攻、飆三分彈發揮，以84：79力退花體，搭上12強末班車。

12強男甲複賽將於12月23日到29日進行，女甲12強預賽18日到24日先點燃戰火。 三重商工游庭愷飆進外線後興奮慶祝。圖／高中體總提供