TPBL／高國豪打破沉默發文道歉！ 強調「非我故意挑釁」

聯合新聞網／ 綜合報導
高國豪。圖／攻城獅隊提供（資料照）
TPBL攻城獅隊球星高國豪被爆出去年底家族聚會，與大哥高聖文、二哥高國強在餐廳外爆口角和肢體衝突，如今高國豪也透過IG限動道歉。

高國豪以黑底白字寫道，「關於昨日新聞報導內容，造成社會負面觀感，我很抱歉，當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法、尊重司法。在此，我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任。」

「未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會全數接受，也會尊重司法程序與判決。這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己。」

TPBL依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議高國豪即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。

高國豪發文道歉。截圖自高國豪IG
