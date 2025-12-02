TPBL／高國豪兄弟鬩牆衝突事件 聯盟宣布即日起停賽

新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟鬩牆事件鬧上版面，衝突事件進入司法程序，今天球團宣布，高國豪即刻停賽，並暫停參與球隊活動。随即TPBL聯盟方面，也做出正式決議「新竹御嵿攻城獅球員高國豪，即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。」並將於12月10日法院公告之後，召開紀律委員會對高國豪整起事件進行處分討論。

攻城獅TPBL新賽季打出4勝3敗戰績，暫居聯盟第2，高國豪繳出場均15.0分、2.7助攻表現，是球隊重要後場戰力，但爆出去年底家族聚會和大哥高聖文、二哥高國強餐廳爆口角，三人後續一路打到餐廳門外。

攻城獅明天將客場出戰台北台新戰神，球團今天發出公告，強調事件已進入司法程序，高國豪將先行停賽。TPBL也發出公告，聯盟將針對高國豪的爭議事件進行審議。

TPBL依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議高國豪即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。

聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。

攻城獅三點聲明如下： 一、關於外界再度提及之「私約兄嫂」內容，該事件為當事雙方婚前之私人事務，其後續描述若有與事實不符之不實指控，球團將支持高國豪依法維護自身權益。 二、關於2024年底的當街衝突事件，雖高國豪出於保護家人之意圖，但行為本身仍需負起相關法律責任，並接受後續球隊與聯盟之懲處。 三、此事件已進入司法程序。自即日起，球團宣布高國豪將停賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布。球團將依照司法判決結果進行後續懲處討論。此外，球團將配合並尊重聯盟紀律委員會後續所作之任何決議。