世界盃男籃／2連勝中國獨轟53分 南韓李賢重：不是我一個人的勝利

李政炫全場轟下24分、三分球7投6中外加4助攻，是南韓本場最耀眼的攻擊箭頭；主力得分戰將李賢重（Lee Hyun-jung）同樣表現全面，個人攻下20分6籃板4助攻3抄截。

值得一提的是，李賢重首戰就曾狂飆33分、14籃板、9記三分彈的炸裂演出。連續兩場比賽都是高效率輸出，讓他被拿來與南韓歷代籃球傳奇如李忠熙、許載、徐章勳、金周成等人相提並論。

然而對於外界這些讚譽，25歲的李賢重仍保持謙遜態度。他表示：「大家說我打得好，但這場勝利絕對不是靠我一個人。老實說，今天其他球員打得太好了，我甚至覺得自己不一定該被叫來受訪，我首先想感謝我的隊友。」

Lee Hyunjung is making it RAIN in Beijing ⛈️



He's got 20 PTS and 6 3PM in just two quarters for Korea 🔥#FIBAWC x #StepItUpKorea pic.twitter.com/fmod9iU79S — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) 2025年11月28日

此次國家隊磨合時間有限，但李賢重認為這反而激起團隊鬥志：「我看到一篇文章寫『能和中國打成1勝1敗就算成功』，那讓我更有動力。熱身賽輸球後，有人說狀況不順才是正常情況，但也因那場失利，我們才更清楚知道該如何準備。我完全相信隊友的能力。」

南韓先前在亞洲盃男籃8強賽輸給中國時，李賢重因此流下男人淚，但這一次他用強悍的表現證明自己的價值，有望在未來亞洲賽場建立屬於自己的地位。

「當時我真的相信我們能贏，所以那次輸球更難過也更生氣，」李賢重說：「但這次籃板戰大家都打得非常好，大家都拚搶得很兇。我首戰搶到14個籃板，也是因為隊友們很努力卡位。」

面對強敵中國兩戰砍下53分，李賢重可說是超越很多南韓傳奇球星的表現，但他仍低調表示：「我還沒有證明什麼，這些評價交給球迷和專家。戰勝中國只是開始，我只想繼續往更高的層級前進。」