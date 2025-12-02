聽新聞
PLG／半獸人打一場就中離 獵鷹簽貝納師補禁區漏洞
PLG台鋼獵鷹隊今天正式宣布簽下身高213公分、體重106公斤的立陶宛籍中鋒貝納師（Benas Griciunas），將成為球隊禁區的重要戰力，獵鷹球團期望他擁有多年職業聯賽經驗與紮實內線技巧，能帶來穩定的籃板與護框能力，同時強化禁區輪替與防守層次。
貝納師職涯曾效力多支立陶宛頂級聯賽球隊，也旅外征戰波蘭、德國等職業舞台。24–25賽季他加盟科索沃籃球超級聯賽KB Peja，該季場均繳出12分、8.8籃板、1次助攻，展現穩定的內線影響力。
談及加入獵鷹後的角色與目標，貝納師說：「我相信自己能為球隊帶來能量，在擋拆、籃板和防守端做出貢獻。我的角色會依照教練的安排而定，只要能以最好的方式幫助球隊贏球，我都會全力以赴。我加入獵鷹想做的就是贏下比賽，為球隊帶來榮耀，並在這裡留下出色的表現。」
獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）認為貝納師具備球隊現階段最需要的特質，他指出，「要取代像『半獸人』這樣風格鮮明的球員並不容易，但也因此讓我們更清楚球隊真正需要的是什麼，一位拚勁十足、能搶籃板、會設立掩護、願意為團隊做小事的內線。貝納師不只符合這些條件，他的身材優勢明顯、技術扎實，也具備適應不同體系的經驗。我們不需要一位場場追求30分的球員，而是能讓整支球隊變得更好的人。」
獵鷹將在12月20、21日於國立成功大學中正堂迎來主場開幕周。
