世界盃男籃／中國對南韓2連敗歷史首見 陸球評：第一次比賽沒看完
中國男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭南韓隊打爆，連2戰不敵南韓，寫隊史首見不名譽紀錄。
中國首戰在主場以76：80輸給南韓，昨天客場作戰更是一路被壓制，最多落後32分，終場以76：90輸球。中國資深球評蘇群相當失望，昨天發文表示，「這是我有史以來第一次沒看完中國男籃的比賽。」
網友也紛紛砲轟，「中國籃球的恥辱」、「中國籃球沒救了」、「韓國第四節完全放水了，真玩命打得輸40分」、「打亞洲球隊輸最慘的一次」、「真的看不下去」。
據《新浪體育》報導，這是中國男籃史上首次在FIBA賽事，面對南韓2連敗。中國男籃賽後進行長達2小時的閉門會議。
