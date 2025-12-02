快訊

世界盃男籃／中國對南韓2連敗歷史首見 陸球評：第一次比賽沒看完

聯合新聞網／ 綜合報導
中國男籃。圖／取自FIBA官網
中國男籃。圖／取自FIBA官網

中國男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭南韓隊打爆，連2戰不敵南韓，寫隊史首見不名譽紀錄。

中國首戰在主場以76：80輸給南韓，昨天客場作戰更是一路被壓制，最多落後32分，終場以76：90輸球。中國資深球評蘇群相當失望，昨天發文表示，「這是我有史以來第一次沒看完中國男籃的比賽。」

網友也紛紛砲轟，「中國籃球的恥辱」、「中國籃球沒救了」、「韓國第四節完全放水了，真玩命打得輸40分」、「打亞洲球隊輸最慘的一次」、「真的看不下去」。

據《新浪體育》報導，這是中國男籃史上首次在FIBA賽事，面對南韓2連敗。中國男籃賽後進行長達2小時的閉門會議。

籃球

