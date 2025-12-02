世界盃男籃／率隊雙殺中國寫歷史 南韓主帥點出贏球兩重點

世界盃男籃亞大區資格賽B組賽事，南韓昨天在主場以90：76擊敗中國大陸後，創下隊史首度在FIBA國際正式賽事對戰大陸2連勝，並且與同為2連勝的日本在B組保持領先，昨天攻下全隊最高24分的李政炫直言，這兩場贏球對南韓來說意義非凡。

南韓男籃過去在FIBA國際賽事史，包括奧運、世界盃、亞洲盃正賽與資格賽，都不曾有過對戰大陸男籃2連勝紀錄，不過繼上周在客場以4分差距贏球後，昨天又在李政炫、李賢重攜手攻下44分領軍下，以14分差距雙殺大陸，不僅首度對戰大陸男籃2連勝，勝分14分也追平交手紀錄，前一次為1997年亞洲盃。

對於幫助南韓寫下對戰大陸的新紀錄，昨天投進6顆三分球拿下24分的李政炫説：「我們都知道對手是一支強勁的球隊，能夠在主客場連續兩次擊敗他們真的意義非凡，所以我們對於這場勝利感到特別開心，也感謝隊友、教練的努力付出，我們為這次比賽備戰的時間非常緊湊，但還是能夠贏下比賽，覺得相當不容易。」

大陸在世界盃籃球資格賽遭到南韓雙殺。 截圖自FIBA官網

南韓主帥全喜哲表示，能夠連兩戰擊敗大陸，並非找到對戰他們的必勝之道，而是球員能力和努力的展現，「球員能夠完成我在防守端的戰術取勝關鍵不在比賽策略，而是球員自身的能力，特別是對賽前既定戰術的執行力，這才是贏球主因。」

全喜哲也強調，儘管本場比賽大陸男籃在防守端不斷給予南韓球員壓力，但他們選擇放慢傳球節奏，就是希望把領先優勢穩住，「如果對手全程採取緊迫盯人，我們也可能會更換其他策略，但為了維持比賽的主導性，故意放慢傳球推進的節奏，最終也成功贏下比賽。」