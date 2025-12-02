世界盃男籃／曾祥鈞資格賽捍衛禁區有感 盼再更上層樓

台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽以73比80惜敗日本，不過棘手的籃板問題獲得大幅改善，被總教練圖齊特別點名的曾祥鈞表示，想在比賽經驗、閱讀防守持續進步。

國際籃球總會（FIBA）主辦的世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣隊預賽與中國隊、韓國隊及日本分在同組，台灣首戰作客日本，以26分慘敗；晚間回主場新莊體育館續戰，仍以73比80不敵日本。

前役在世界盃亞洲區資格賽，台灣男籃以26分差慘敗日本，尤其光是進攻籃板就落後12個，成為勝負分水嶺。因此台灣隊今天啟用身高超過200公分的曾祥鈞先發上陣，收到不錯效果，甚至幫助球隊一開局就手握領先，可惜曾祥鈞提前犯滿離場，台灣隊最後無緣守住主場勝利。

台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）賽後接受媒體聯訪時特別指出，曾祥鈞扛下先發4號位表現很好，同時稱讚雷蒙恩、譚傑龍2名混血球員，在三分球無法達到球隊需要程度情況下，要求他們想辦法從其他方面貢獻，不管是掩護或高強度防守，「這是我們這場跟日本在團隊籃板打平的原因。」

曾祥鈞本場貢獻5分、8籃板，他提到，上場就是想要保護籃板，替隊友創造空間。他喊話，希望在未來國際賽增加比賽經驗、閱讀防守，讓自己更上一層樓，並自認控制犯規還需要學習，有些犯規不太聰明，「自己要再去調整，真的很想幫助球隊贏球。」

針對第4節罰球錯人烏龍，讓台灣隊在關鍵時刻少得2分、澆熄追分氣勢，圖齊認為裁判應該有責任確認誰要罰球，因為現場很多人，也不知道吹在誰身上的犯規，球員覺得被犯規就上去罰球，並強調不是故意罰球錯人，「裁判應該提早確認，而不是才去看重播。」