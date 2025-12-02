世界盃男籃／盧峻翔扛火力輸出 積極修正失誤問題

快訊

中央社／ 新北1日電
盧峻翔（右）。圖／中華籃協提供
盧峻翔（右）。圖／中華籃協提供

台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽以73比80惜敗日本，攻全隊最高19分的盧峻翔表示，前役發生很多不必要失誤，不過在教練、隊友鼓勵下，仍保持正向心態面對。

前役以逾20分差慘敗的台灣男籃，今天世界盃亞洲區資格賽回到主場迎戰日本，在全場超過6000名球迷助威下打出精彩一役，不僅開局手握領先優勢，甚至在前3節打完與日本拚成平手，可惜第4節受到體能下滑影響，無法有效限制對手進攻，導致最後無緣捍衛主場勝利。

前一場發生5次失誤的盧峻翔，此役依舊扛下台灣隊火力輸出重任，頻頻切入製造對手犯規站上罰球線，拿下全隊最高19分。

盧峻翔在賽後接受媒體聯訪時表示，前役發生很多不必要失誤，這場比賽也更正視問題；在教練、隊友鼓勵下，他仍保持正面心態，用積極態度影響整個團隊。「這場比賽我們修正很多錯誤，盡力拚每一顆球，我覺得已經做得不錯了，但還可以再更好。」

台灣隊長陳盈駿繳出14分、4籃板、3助攻的成績單，不過在終場前犯滿離場。他說，這2天教練團花了很多時間研究怎麼限制對手的流暢進攻，而全隊在防守端也祭出更多身體接觸、換防。他感謝球迷給予很大力量，「我們盡力打出應有的水準，相信有到現場的球迷是值得的。」

