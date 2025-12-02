世界盃男籃／富樫勇樹關鍵8分 總教練讚需要時都打得很好

快訊

中央社／ 台北1日電

僅168公分高的日本隊後衛富樫勇樹今天在世界盃男籃亞洲區資格賽僅打15分鐘、拿8分，但關鍵第4節開局全隊靠他打開攻勢，是獲勝主要功臣；總教練稱讚需要富樫勇樹時都打得很好。

32歲的富樫勇樹2014年挑戰美國職業籃球聯盟（NBA）選秀，可惜落選，之後回日本職籃發展，一直是聯盟看板球星。

國際籃球總會（FIBA）主辦的世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣隊預賽與中國隊、韓國隊及日本分在同組，台灣首戰作客日本，以26分慘敗；晚間回主場新莊體育館續戰，仍以73比80不敵日本。

富樫勇樹在主場僅打約10分鐘，得0分但送出4助攻，客場打了約15分鐘，拿下8分全都在第4節開局得到，順勢打開隊友攻勢，拉出一波16比4關鍵分差。

富樫勇樹在賽後記者會表示，非常開心能在客場擊敗這麼棒的球員和球隊，雖在主場贏26分，但到客場遭遇很大阻礙，「我們就是保持著耐性，慢慢把戰局拉回來。」

他說，第4節真的沒想太多，上場就是表現到最好，「教練也會一直鼓勵我做得很好。」

日本隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）表示，之前打亞洲盃時，富樫勇樹主要任務是在三分線外出手，但打世界盃時，「我希望他多切入，為此還特地請了一個教練，加強運球和切入的節奏，看得出來他做得很好。」

霍瓦斯也稱讚台灣男籃表現說，在客場總是難打，尤其台灣有這麼棒的開局，但他很驕傲日本球員從第2節起慢慢找回節奏、要回領先，「富樫勇樹第4節也做到他的責任」，非常開心拿下勝利。

