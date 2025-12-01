世界盃男籃／中華隊主場表現強勢 富樫勇樹：有預期是場硬戰

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
日本隊客場擊敗中華隊，取得世界盃亞洲區資格賽2連勝。圖／中華籃協提供
不同於上周交手戰局一面倒，中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再戰日本隊，開賽打出9：0攻勢，三節打完也和日本戰成平手，讓日本後衛富樫勇樹提到，早就預期會是場硬仗，但團隊保持耐心，很開心能打下這場團隊勝利。

中華隊上周五從首節就陷入兩位數落後，最終以26分差吞敗。今天打出不同開局，三節打完兩隊還戰成平手，富樫勇樹第四節獨拿8分助隊打出23：16的單節攻勢，才以80：73帶走勝利。

日本教練霍瓦斯（Tom Hovasse）提到，今天是場硬仗，中華隊主場打得很有能量，但自家球員能扭轉開賽落後，一步一步回到比賽；他也提到，富樫勇樹上半場雖打得不多，但第四節有亮眼表現，團隊在防守端也發揮出色，是場很好的團隊勝利，是世界盃很好的起步。

全場8分都集中在第四節的富樫勇樹提到，首戰以26分贏球後，原本就有預期到台灣會面對一場硬仗，中華隊今天也打出很好開局，「我們保持耐心，大家都打得很好，這是場團隊的勝利。」上半場只打4分鐘的他表示，沒特別想上場時間，教練也不斷激勵自己，很開心團隊拿下勝利。

日本歸化球員霍金森（Joshua Hawkinson）今天打滿全場攻下10分、11籃板，霍瓦斯也提到，日本還有像是梅奧（Nick Mayo）的其他歸化人選，不過霍金森的確是目前最佳人選，「我看影片回顧時都驚訝他怎麼拿得到一些籃板，怎麼能守得那麼有效率。」

籃球

