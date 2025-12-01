世界盃男籃／中華隊烏龍罰球少2分 圖奇：該是裁判責任

中華隊今天主場和日本隊拚戰全場，在曾祥鈞、陳盈駿和高柏鎧相繼犯滿下以73：80吞敗，總教練圖奇表示「不開心但驕傲」，雖輸球但團隊展現出競爭力，不過也提到第四節的罰球烏龍該是裁判的責任。

第四節中華隊盧峻翔持球下日本隊被吹犯規，盧峻翔完成2罰後日本向裁判反應罰球者錯誤，裁判檢視影片後發現該是高柏鎧罰球，盧峻翔已經罰進的2分遭陌生，中華隊落後分數從8分回到10分。

圖奇強調，裁判應該確認誰該罰球，「他們吹了犯規，但現場很吵雜，我們不知道他們吹了誰犯規。」

隨行的翻譯董晉嘉補充，中華隊後續有檢查流程，當下應該是中華隊要和裁判提醒，中華隊和裁判都有責任，不過FIBA規定是回溯到不能重新罰球。

成為烏龍事件主角的盧峻翔今天攻下全隊最高19分，代表出席賽後記者會的他說：「這場比賽修正很多錯誤，去拚每一場球，最後很可惜沒有贏球。我覺得我們做得很不錯了，但可以更好。」

盧峻翔也提到，個人第一場有發生很多不必要的失誤，「非常不應該，也正視自己這個問題，第二場受到教練和隊友鼓勵，保持信心，正面在場上面對每個防守和進攻，用積極態度面對影響整個團隊。」