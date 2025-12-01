快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

世界盃男籃／中華隊烏龍罰球少2分 圖奇：該是裁判責任

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
盧峻翔（右）攻下全隊最高19分。圖／中華籃協提供
盧峻翔（右）攻下全隊最高19分。圖／中華籃協提供

中華隊今天主場和日本隊拚戰全場，在曾祥鈞、陳盈駿和高柏鎧相繼犯滿下以73：80吞敗，總教練圖奇表示「不開心但驕傲」，雖輸球但團隊展現出競爭力，不過也提到第四節的罰球烏龍該是裁判的責任。

第四節中華隊盧峻翔持球下日本隊被吹犯規，盧峻翔完成2罰後日本向裁判反應罰球者錯誤，裁判檢視影片後發現該是高柏鎧罰球，盧峻翔已經罰進的2分遭陌生，中華隊落後分數從8分回到10分。

圖奇強調，裁判應該確認誰該罰球，「他們吹了犯規，但現場很吵雜，我們不知道他們吹了誰犯規。」

隨行的翻譯董晉嘉補充，中華隊後續有檢查流程，當下應該是中華隊要和裁判提醒，中華隊和裁判都有責任，不過FIBA規定是回溯到不能重新罰球。

成為烏龍事件主角的盧峻翔今天攻下全隊最高19分，代表出席賽後記者會的他說：「這場比賽修正很多錯誤，去拚每一場球，最後很可惜沒有贏球。我覺得我們做得很不錯了，但可以更好。」

盧峻翔也提到，個人第一場有發生很多不必要的失誤，「非常不應該，也正視自己這個問題，第二場受到教練和隊友鼓勵，保持信心，正面在場上面對每個防守和進攻，用積極態度面對影響整個團隊。」

籃球

延伸閱讀

中華男籃拚出一場好球 可惜能打硬仗球員太少

世界盃男籃／陳盈駿、高柏鎧、曾祥鈞犯滿 中華隊7分差不敵日本

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

相關新聞

世界盃男籃／陳盈駿、高柏鎧、曾祥鈞犯滿 中華隊7分差不敵日本

中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再度交手日本隊，開賽外線連發取得9：0領先，第二節雖被日本打出一波10：0的逆轉攻勢，半...

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

2027年世界盃男籃賽資格賽掀起戰火，爭取後年8月進軍卡達會內賽門票，過去曾是亞洲一級強權的中國男籃隊，沒想到兩天前在亞洲區資格賽第一戰，在主場北京五棵松球場以76：80敗給韓國，失去地主優勢；於今天

世界盃男籃／中華隊烏龍罰球少2分 圖奇：該是裁判責任

中華隊今天主場和日本隊拚戰全場，在曾祥鈞、陳盈駿和高柏鎧相繼犯滿下以73：80吞敗，總教練圖奇表示「不開心但驕傲」，雖輸...

世界盃男籃／中華隊主場表現強勢 富樫勇樹：有預期是場硬戰

不同於上周交手戰局一面倒，中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再戰日本隊，開賽打出9：0攻勢，三節打完也和日本戰成平手，讓日...

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

揮別上周五在神戶的26分差距落敗陰霾，中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再度交手日本隊，開賽外線連發取得9：0領先，但第二...

世界盃男籃／新北國王新援狂飆8記三分 率約旦52分差爆打敘國

新北國王新簽下的洋將杰倫（Jalen Harris），在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽男子組代表歸化球員身分替約旦出戰，他全場狂飆42分、8記外線，締造賽史第2高得分，率隊以100：48打爆敘利亞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。