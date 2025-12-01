快訊

世界盃男籃／陳盈駿、高柏鎧、曾祥鈞犯滿 中華隊7分差不敵日本

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華隊陳盈駿切入。圖／中華籃協提供
中華隊陳盈駿切入。圖／中華籃協提供

中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再度交手日本隊，開賽外線連發取得9：0領先，第二節雖被日本打出一波10：0的逆轉攻勢，半場打完陷入6分落後；第三節靠盧峻翔和高柏鎧聯手下追平比分，但第四節曾翔鈞、陳盈駿和高柏鎧接連犯滿，讓日本以80：73取得對戰連勝。

中華隊世界盃亞洲區資格賽和日本、南韓和中國大陸同組，分組將和每支隊伍進行一場主場和一場客場的對決，取3隊進行下一輪。中華隊首戰以64：90吞敗，今天12人改登錄長人譚傑龍和關達祐，先發派出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞和「新台灣人」高柏鎧，日本先發是齋藤拓実、渡邊雄太、馬場雄大、西田優大和歸化長人霍金森（Joshua Hawkinson）。

中華隊開賽在林庭謙和陳盈駿聯手飆進3記三分球下打出9：0的漂亮開節，首節也握有22：17領先，不過日本射手西田優大前兩節外線5投4中轟下兩隊最高的16分，有NBA資歷的渡邊雄太也接連進球，日本打出一波10：0的反撲攻勢，半場打完反取得42：36領先。

日本172公分的後衛齋藤拓実第三節表現活躍，他第一球就上演高難度切入拉竿，霍金森再飆外線，日本領先擴大到47：38；林庭謙和曾祥鈞的接連三分球破網雖讓比分縮小到3分差，但霍金森又回敬外線，齋藤拓実搶下進攻籃板後找到籃下空檔得手，接續拋投也破網，讓日本取得54：46領先。

中華隊5分21秒上演精彩好球，盧峻翔妙傳給高柏鎧空中接力單手暴扣，除助隊比分追到48：54更帶動氣勢。4分04秒日本教練被吹技術犯規，陳盈駿罰球得手再將分差縮小到49：54，高柏鎧2罰也把握後差距縮小到3分。

2分04秒時日本原修太和高柏鎧碰撞，雙方被吹雙方犯規，陳盈駿為高柏鎧挺身反被吹技術犯規，富永啓生完成罰球後還比出「噤聲」手勢，讓新莊體育館噓聲四起。盧峻翔42.1秒切入製造犯規後2罰都把握，25.7秒再製造日本犯規，他2罰1中助隊57：57追平比分。

日本167公分的後衛富樫勇樹第四節「3分打」又切入得手，讓日本回到領先；8分51秒曾祥鈞被吹進攻犯規、犯滿離場，渡邊雄太和西田優大接連進球，讓日本領先擴大到66：59；中華隊先靠罰球追分，但富樫勇樹外線又破網，西田優大2罰俱中後渡邊雄太快攻打進，日本一波7：0攻勢讓領先擴大到73：61。

盧峻翔連續4罰得手一度將比分縮小到個位數，但後2罰卻在裁判檢視重播後判定應是高柏鎧罰球而取消得分。中華隊追分時刻，主控陳盈駿1分38秒犯滿離場，1分30秒霍金森被吹違反運動精神犯規雖讓高柏鎧罰球後中華隊仍有球權，但盧峻翔切入失手後中華隊又發生失誤，1分02秒高柏鎧也犯滿，盧峻翔飆進外線也為時已晚，最終日本就以80：73踢館成功，取得對戰連勝。

中華隊「新台灣人」高柏鎧雙手暴扣。圖／中華籃協提供
中華隊「新台灣人」高柏鎧雙手暴扣。圖／中華籃協提供
盧峻翔（右）切入。圖／中華籃協提供
盧峻翔（右）切入。圖／中華籃協提供

