世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

揮別上周五在神戶的26分差距落敗陰霾，中華隊今天世界盃男籃亞洲區資格賽再度交手日本隊，開賽外線連發取得9：0領先，但第二節被日本打出一波10：0的逆轉攻勢，半場打完以36：42落後。

中華隊世界盃亞洲區資格賽和日本、南韓和中國大陸同組，分組將和每支隊伍進行一場主場和一場客場的對決。中華隊首戰以64：90吞敗，今天再度碰日本變陣，12人改登錄長人譚傑龍和關達祐，先發派出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞和「新台灣人」高柏鎧，日本先發是齋藤拓実、渡邊雄太、馬場雄大、西田優大和歸化長人霍金森（Joshua Hawkinson）。

中華隊第一節林庭謙連飆2記三分球後陳盈駿外線也破網，打出9：0的開節攻；日本靠西田優大三分球得分開張，連番切入製造中華隊犯規，首節陳盈駿和曾祥鈞都兩犯在身，不過頂替上的譚傑龍籃下打進，盧峻翔抄截後快攻得手，讓中華隊握有20：13領先。日本安藤誓哉回敬外線，不過中華隊有高柏鎧籃下單打得手，首節打完握有22：17領先。

雷蒙恩第二節上場就飆進三分彈，助中華隊維持27：22優勢，高柏鎧籃下撞倒渡邊雄太後雙手暴扣更讓新莊體育館近乎滿場球迷歡聲震天，不過西田優大外線破網後渡邊雄太再投進中距離，讓日本33：33追平比分；原修太飆進弧頂三分球讓日本首度超前，渡邊雄太再進球，日本打出一波10：0的逆轉攻勢，中華隊雖有陳盈駿外線止血，但霍金森連投帶罰連下4分，讓日本帶著42：36領先進入下半場。

中華隊上半場以陳盈駿10分最佳，盧峻翔7分；日本西田優大三分球5投4中拿下16分，渡邊雄太8分。