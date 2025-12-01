世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

2027年世界盃男籃賽資格賽掀起戰火，爭取後年8月進軍卡達會內賽門票，過去曾是亞洲一級強權的中國男籃隊，沒想到兩天前在亞洲區資格賽第一戰，在主場北京五棵松球場以76：80敗給韓國，失去地主優勢；於今天第二場作客韓國主場，原想復仇，反而卻是完全遭到韓國隊李賢重、李政炫兩將全面壓制，首節一度被韓國拉出22：7攻勢，一臉慌亂，半場結束韓國以52：29領先，第三節韓國更一度領先達32分，中國被打得毫無招架之力，終場中國以76：90吞下恥辱慘敗，資格賽2連敗。

世界盃會內賽扣除地主卡達，亞洲區取7隊晉級資格賽，亞洲區第一輪計16隊分四組對決，各組取前三名晉級第二輪，而中國、韓國、日本與中華隊四隊被分配在同一組B組，賽制是4隊循環賽主、客各交手一次，勝隊獲2分、負隊獲1分，最後比較積分。中華隊首戰客場以26分敗給日本，今天在主場再戰日本，韓國則是首戰在客場4分勝中國，今天則是在主場交手。

中國與韓國之戰比賽過程令人意外，原本預期的兩隊激戰畫面完全沒有出現，只見中國一開賽就處於挨打局面，韓國在原州市自家主場上半場三分球投10中7，打得中國望球興嘆，26歲李政炫個人上半場就飆進4個三分球及投進兩個兩分球，且命中率百分百，上半場得了16分，成了領先最大功臣，全場攻下24分；加上主將李賢重下半場也開始發揮，全場攻下20分，中國反擊無力，直到第四節韓國隊收手，才追回20分內的差距，資格賽2連敗後，下一場2月26日對日本，中華隊則是遭遇韓國。