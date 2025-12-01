世界盃男籃／新北國王新援狂飆8記三分 率約旦52分差爆打敘國

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王新洋將杰倫。 取自FIBA
新北國王新簽下的洋將杰倫（Jalen Harris），在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽男子組代表歸化球員身分替約旦出戰，他全場狂飆42分、8記外線，締造賽史第2高得分，率隊以100：48打爆敘利亞，收下2連勝。

杰倫此戰從首節開始便積極進攻籃框，突破、跳投、外線都難不倒他，讓敘利亞防守幾乎難以招架。他在24次投籃中命中13球，其中三分球16投8中，除了攻下全場最高42分之外，也抓下6籃板，成為該場比賽的最大亮點。

賽後，砍下42分的杰倫，追平由南蘇丹艾爾傑迪（Amr Elgendy）所保持的世界盃籃球資格賽單場第2高得分紀錄，僅次南韓歸化球員羅健兒在2018年對陣香港拿下的43分。

現年27歲的杰倫，在2020年投入NBA選秀，在第二輪第59順位由多倫多暴龍挑中，開啟NBA職業旅程，他在發展聯盟G League期間，多次展現驚人的得分火力。杰倫曾在G聯盟風城公牛隊單場砍下50分的瘋狂表現，此後他輾轉於歐洲戰場以及中國CBA聯賽。

在2024-25賽季，杰倫代表CBA南京同曦出賽，他出賽32場，場均約12.5分、3.6籃板、2助攻與1抄截。近期國內聯賽TPBL新北國王隊宣布，將簽下杰倫，增加球隊在進攻端的火力。

籃球 新北國王

