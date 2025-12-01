TPBL／雲豹打造耶誕主題周 中場活動送大獎

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台啤永豐雲豹將於12月6日、12月7日攜手永豐銀行打造「Make Ai Wish」聖誕主題週。圖／雲豹提供
台啤永豐雲豹將於12月6日、7日攜手永豐銀行打造「Make Ai Wish」耶誕主題週，不僅要讓桃園巨蛋充滿濃厚耶誕氛圍，還將送出超人氣電玩遊戲主機組作為中場遊戲大獎，邀請所有豹迷在耶誕月走進桃園巨蛋攜手豹青迎接挑戰，感受年末最頑張的主場體驗。

雲豹與「永豐銀行」合作邁入第五年，恰逢12月濃厚耶誕氛圍，本次主題週以「Make Ai Wish」 結合耶誕心願、AI與「永豐 iWish」三大概念，打造「Make Ai Wish」耶誕主題週活動，巨蛋環廊將推出永豐銀行iWish、AI防詐、智慧收支帳本等科技金融服務，並以專屬耶誕氛圍的互動攤位呈現永豐運用AI優化服務、陪伴客戶實現願望的品牌精神，讓球迷在應援同時也能享受科技帶來的便利體驗。

「Make Ai Wish」主題週兩場賽事中場時間將舉辦「聖誕上籃挑戰」，獲得上場資格的幸運球迷們，只要成功完成耶誕老公公裝扮、並在最短秒數完成指定上籃路線，冠軍挑戰者即可贏得重磅大獎、其他挑戰者也能將耶誕禮物帶回家。

本週「浪LIVE電豹女」將點亮耶誕氣息，女孩們將以耶誕裝扮亮麗現身永豐環廊攤位，陪伴球迷一起迎接節慶週末。週六賽事將由徐賢淑、金賢姈、艾融與草莓四位女孩參與賽前環廊活動，週日賽事則由徐賢淑、笑笑、Nia與海莉四位女孩接力，以截然不同的風格接力點燃主場耶誕活力， 為豹迷獻上最具節慶感的主場賽前體驗。

響應耶誕月以及主題週的到來，雲豹主場商品部推出「Leopards球衣零錢包」、「調啤豹玩偶」以及「浪LIVE電豹女全隊聖誕明信片」等全新周邊；為增添更多耶誕氛圍，本季深受球迷喜愛的「攜手豹青頑張登場」活動將於本週末續辦，只要穿著任何耶誕元素或雲豹周邊服飾進場，就有機會與心愛的豹青球星一同踏上主場舞台。

