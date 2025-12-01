東超／12月連兩周主場迎強敵 勇士打造濃濃耶誕風

臺北富邦勇士今年10月8日迎來本季首場東亞超級聯賽（EASL）賽事，力退日本強權宇都宮皇者。延續這股氣勢，臺北富邦勇士12月將在主場迎來連續兩周的東超賽事，分別於12月13日迎戰香港東方，並在12月24日耶誕夜前夕對上韓國首爾 SK 騎士，球團今天公布主場活動，盼球迷一同進場為勇士應援。

迎接耶誕節到來，勇士主場將打造滿滿耶誕氛圍，規劃「勇士出任務」闖關攤位，包含 LOGO SHOT 聖誕挑戰、聖誕尋寶、Brave 聖誕樹、Brave Christmas Ring 等活動，完成闖關任務者，即有機會獲得勇士準備的聖誕節限定好禮。

12月13日入場球迷可獲得FIN 補給飲料 300mL、阿華田營養巧克力麥芽隨身包20g、應援手舉牌，24日則將發放CHUCHU 啾啾綜合莓果氣泡水、哈瑞寶金熊12g、應援手舉牌。此外，賽前投下神預測活動，預測成功者更有機會於兩日賽事分別抽中tokuyo i 勁擊無線極速按摩棒 TS-216與tokuyo 背腰鬆智能揉捏按摩墊 TH-553，眾多好禮等著球迷帶回家。

勇士主場東超兩場賽事門票現正熱賣中，即日起至比賽日當天中午12點，可於「臺北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票 APP」以及「全台 7-11 ibon機台」購買，每筆訂單限購四張。觀眾席分為場邊席、應援席以及動次席，票價由4500 元到450元不等，邀請球迷們進場，以行動力挺勇士，成為團隊最堅強的後盾。