世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

中華隊在世界盃亞洲區資格賽首戰在神戶以26分差距敗給日本隊，相隔4天兩隊移師新莊體育館再戰，明天晚上7點主場迎敵的中華隊今天公布12人名單，「黑豹」阿巴西和防守大鎖林秉聖改登錄205公分的長人譚傑龍和關達祐，提升禁區高度。

中華隊周五和日本的首戰登錄林庭謙、林書緯、林秉聖、游艾喆、阿巴西、陳盈駿、周桂羽、謝宗融、雷蒙恩、高柏鎧、盧峻翔和曾祥鈞，大半時間打「一大四小」，禁區主要靠高柏鎧苦撐，最終以64：90吞敗，籃板也以33：49居下風，且被日本搶了17個進攻籃板，被日本換成14分的二波攻勢。

總教練圖奇今天就有透露將變換陣容，晚上名單出爐，阿巴西和林秉聖改成關達祐和譚傑龍，讓中華隊禁區除211公分的高柏鎧和206公分的曾祥鈞，再多一位205公分的譚傑龍固守。