世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
譚傑龍(圖)取代阿巴西迎戰日本隊。截圖自畫面
譚傑龍(圖)取代阿巴西迎戰日本隊。截圖自畫面

中華隊在世界盃亞洲區資格賽首戰在神戶以26分差距敗給日本隊，相隔4天兩隊移師新莊體育館再戰，明天晚上7點主場迎敵的中華隊今天公布12人名單，「黑豹」阿巴西和防守大鎖林秉聖改登錄205公分的長人譚傑龍和關達祐，提升禁區高度。

中華隊周五和日本的首戰登錄林庭謙、林書緯、林秉聖、游艾喆、阿巴西、陳盈駿、周桂羽、謝宗融、雷蒙恩、高柏鎧、盧峻翔和曾祥鈞，大半時間打「一大四小」，禁區主要靠高柏鎧苦撐，最終以64：90吞敗，籃板也以33：49居下風，且被日本搶了17個進攻籃板，被日本換成14分的二波攻勢。

總教練圖奇今天就有透露將變換陣容，晚上名單出爐，阿巴西和林秉聖改成關達祐和譚傑龍，讓中華隊禁區除211公分的高柏鎧和206公分的曾祥鈞，再多一位205公分的譚傑龍固守。

TPBL／雲豹高錦瑋獲單月MVP 克羅馬最佳外援

2025-26年賽季的TPBL，今天公布首個單月MVP及單月最佳外援，分別由本季戰績出色、高居聯盟榜首的雲豹球員高錦瑋與...

籃球／自責首戰5失誤 盧峻翔：欠缺經驗、盡力調適

中華隊世界盃亞洲區資格賽首戰以26分差距敗給日本隊，相隔3天兩軍移師新莊體育館再戰，中華隊「夜王」盧峻翔強調要減少自身失...

籃球／旅日游艾喆對決日本隊 將壓力轉換成動力

中華隊明天晚上將在新莊體育館迎接世界盃亞洲區資格賽第二戰，再度面對周五交手過的日本隊隊，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的後衛...

籃球／日本前一戰「接近完美」 中華隊主場變陣迎敵

中華隊前天在世界盃亞洲區資格賽以26分差距敗給日本隊，中華隊當家後衛陳盈駿坦言對手首戰表現「接近完美」，不過團隊仍保持信...

世界盃男籃／比肩米勒、T-Mac！立陶宛神射9秒飆9分 創奇蹟逆轉絕殺秀

2027年FIBA世界盃資格賽男子組於近期盛大揭幕，在歐洲賽區方面，由立陶宛對上地主隊英國的比賽中上演了一場精彩的逆轉秀，靠著立陶宛當家神射手薩古納斯（Ignas Sargiunas）在終場前9秒連續

