TPBL／雲豹高錦瑋獲單月MVP 克羅馬最佳外援
2025-26年賽季的TPBL，今天公布首個單月MVP及單月最佳外援，分別由本季戰績出色、高居聯盟榜首的雲豹球員高錦瑋與克羅馬獲得。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）10月份進行11場賽事、11月進行20場賽事，因此聯盟將2個月合併選出單月最佳球員（MVP），以及單月最佳外援。
截至本週為止，桃園台啤永豐雲豹，以8勝1敗的戰績遙遙領先各隊，排名第2的新竹御嵿攻城獅也僅4勝3敗。
雲豹本季各項團隊數據也都表現相當優異，平均得分102.2排第2、失分90.3排第1，另外像是2分球命中率、三分球命中率、罰球命中率也都高居聯盟第2。
其中擔任後衛的高錦瑋，9場比賽全勤，繳出平均14分、4.7助攻、2.9籃板、1.6抄截的全能表現；其中10月26日對新北中信特攻、11月8日對台北台新戰神，都攻下本季最高的21分。
如此出色數據，讓他成功擊敗新北國王的李愷諺、攻城獅後衛高國豪，當選單月MVP。
至於最佳外援方面，效力於雲豹的克羅馬（Lasannah Kromah）出賽7場，同樣繳出平均24.4分、7.9籃板、7助攻、3.3抄截的恐怖數據。
當中10月19日對上福爾摩沙夢想家的比賽，他繳出30分、10籃板、13助攻的大三元表現，還外加2抄截、2阻攻，幾乎一人就打垮對手防線。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言