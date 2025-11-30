TPBL／雲豹高錦瑋獲單月MVP 克羅馬最佳外援

快訊

中央社／ 台北30日電
2025-26年賽季的TPBL，今天公布首個單月MVP及單月最佳外援，分別由本季戰績出色、高居聯盟榜首的雲豹球員高錦瑋與克羅馬獲得。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）10月份進行11場賽事、11月進行20場賽事，因此聯盟將2個月合併選出單月最佳球員（MVP），以及單月最佳外援。

截至本週為止，桃園台啤永豐雲豹，以8勝1敗的戰績遙遙領先各隊，排名第2的新竹御嵿攻城獅也僅4勝3敗。

雲豹本季各項團隊數據也都表現相當優異，平均得分102.2排第2、失分90.3排第1，另外像是2分球命中率、三分球命中率、罰球命中率也都高居聯盟第2。

其中擔任後衛的高錦瑋，9場比賽全勤，繳出平均14分、4.7助攻、2.9籃板、1.6抄截的全能表現；其中10月26日對新北中信特攻、11月8日對台北台新戰神，都攻下本季最高的21分。

如此出色數據，讓他成功擊敗新北國王的李愷諺、攻城獅後衛高國豪，當選單月MVP。

至於最佳外援方面，效力於雲豹的克羅馬（Lasannah Kromah）出賽7場，同樣繳出平均24.4分、7.9籃板、7助攻、3.3抄截的恐怖數據。

當中10月19日對上福爾摩沙夢想家的比賽，他繳出30分、10籃板、13助攻的大三元表現，還外加2抄截、2阻攻，幾乎一人就打垮對手防線。

