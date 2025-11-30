快訊

籃球／自責首戰5失誤 盧峻翔：欠缺經驗、盡力調適

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
盧峻翔（右）出戰日本隊自責失誤太多。圖／取自FIBA官網
盧峻翔（右）出戰日本隊自責失誤太多。圖／取自FIBA官網

中華隊世界盃亞洲區資格賽首戰以26分差距敗給日本隊，相隔3天兩軍移師新莊體育館再戰，中華隊「夜王」盧峻翔強調要減少自身失誤，從前一場的錯誤中學習，去和日本隊抗衡。

中華隊首戰碰日本隊，第一節僅拿10分，一路落後下以64：90吞敗，全隊僅「新台灣人」高柏鎧、林庭謙和盧峻翔得分兩位數。

雖是中華隊進攻表現較亮眼的球員，盧峻翔對出現全隊最多5失誤仍自責，今天中華隊訓練後他受訪提到，自己欠缺經驗，發生一些不必要的失誤，自己也導致團隊的團隊默契和配合不夠好，傷害到球隊，接續能做的就是盡力調適自己心態，改善失誤和狀況。

盧峻翔提到，前一場經過調整，下半場表現就比上半場好上許多，明晚和日本隊碰頭希望能維持前一戰的下半場強度，他強調說：「減少不必要失誤，才可以和日本隊去抗衡。」

在東超籃球聯賽（EASL）就有多次交手日本球隊的經驗，世界盃的層級提升到國家隊，盧峻翔坦言感受到的壓迫感更大，需要更快去適應對手強度，「不應該需要我時發生不必要的失誤。」他透露和主力後衛陳盈駿有很多溝通，自己角色要能減輕陳盈駿的壓力，個人也要擺脫壓力和緊張氛圍，專注在球場，透過和強隊的比賽過程提升自己。

